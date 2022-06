Un ciudadano estadounidense no identificado fue detenido por las autoridades de Venezuela cuando intentaba ingresar de forma "clandestina" a través de la frontera terrestre que comparte con Colombia, informó este lunes el diputado Diosdado Cabello, considerado como número dos del chavismo.



(Lea: EE. UU.: Senador pide 'circular roja' de Interpol contra Nicolás Maduro)



"Esta semana fue capturado en el estado Táchira [oeste] un ciudadano norteamericano tratando de entrar a Venezuela (...) de manera clandestina", indicó Cabello en la rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del que es vicepresidente.



(Le interesa: Veinte países firman compromiso para atajar la crisis migratoria en América)

"Eso no viene a nada bueno, no viene a nada bueno, tiene sus planes contra nuestro país. Nosotros alertamos sobre este tema", la seguridad nacional, continuó. El poderoso dirigente chavista no reveló la identidad del detenido ni el lugar de reclusión. Tampoco informó sobre los delitos que se le imputan.



Las autoridades de Venezuela detuvieron en febrero de 2021 al cubano-estadounidense Jorge Alberto Fernández, quien permaneció en la cárcel hasta marzo de este año cuando fue liberado después de una sorpresiva reunión entre altos funcionarios del gobierno de Joe Biden y el presidente Nicolás Maduro en Caracas.



Fernández fue detenido cuando ingresaba al país a través del estado fronterizo Táchira y fue acusado de "terrorismo". Según la ONG Coalición por los Derechos Humanos, que denunció el caso, el cubano-estadounidense fue detenido "por llevar un dron".

El ciudadano cubano-estadounidense ya se encuentra en Estados Unidos Foto: Cortesía

Fernández alegó que estaba haciendo turismo en Venezuela y que fue interceptado por militares en un punto de control. Otro estadounidense, el exmarine Matthew Heath, se encuentra detenido también acusado de "terrorismo" por supuestamente planificar ataques contra instalaciones petroleras y eléctricas.



Permanecen igualmente tras las rejas cinco exdirectivos de la petrolera Citgo, cuatro estadounidenses y otro con residencia permanente. Washington exige la liberación de todos.



El presidente Nicolás Maduro y su entorno acusan frecuentemente a Estados Unidos de planificar atentados en su contra, incluidos magnicidios.



Maduro rompió relaciones en 2019 con Estados Unidos luego de que Washington rechazara su reelección por considerarla fraudulenta y reconociera como presidente encargado al opositor Juan Guaidó.

AFP

