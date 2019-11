Venezuela aplica reciprocidad y expulsa a diplomáticos de El Salvador

El Gobierno de Nicolás Maduro ordenó este domingo la expulsión del cuerpo diplomático de El Salvador acreditado en Venezuela en atención al "principio de reciprocidad", luego de que el país centroamericano hiciera lo propio la noche del sábado.



"En apego al principio de reciprocidad, Venezuela expulsa al personal diplomático de El Salvador en Caracas. (Nayib) Bukele (presidente de El Salvador) asume oficialmente el triste papel de peón de la política exterior de EE.UU., al dar oxígeno a su estrategia de agresión contra el pueblo venezolano", dijo el canciller del país suramericano, Jorge Arreaza, en Twitter.

Arreaza compartió un comunicado en el que se declara como "personas no gratas a los integrantes del personal diplomático" de El Salvador en Caracas, quienes tienen un plazo de 48 horas para abandonar el país.



La Cancillería venezolana calificó de "inaudito" el anuncio del Gobierno de Bukele de expulsar a su cuerpo diplomático, y dijo que es "evidente" que las autoridades de ese país "no procuran otra cosa que suministrar un exiguo balón de oxígeno a la menguante estrategia estadounidense de intervención y bloqueo económico contra Venezuela".



Señaló también que pese al anuncio, Venezuela "siempre estará al servicio de El Salvador para consolidar la paz, la soberanía, la independencia y la integración", y agregó que "ninguna farsa pasajera afectará los profundos e históricos vínculos que han unido y unirán al pueblo salvadoreño y al pueblo venezolano".



Según un comunicado publicado por Bukele en sus redes sociales, la expulsión del cuerpo diplomático venezolano acreditado en su país responde al desconocimiento de "la legitimidad del Gobierno de Maduro", y al reconocimiento como presidente encargado de Venezuela del jefe del Parlamento, Juan Guaidó.



La decisión además, según la fuente, "está en concordancia con el voto que la representación salvadoreña emitió, junto a otros 20 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el pasado 28 de agosto".



En dicha votación se aprobó una resolución que respalda el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en donde se admitió y certificó que "el régimen de Nicolás Maduro realiza violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra los venezolanos".



En reiteradas ocasiones Bukele, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), se ha pronunciado en contra "del régimen de Maduro", tanto que el mandatario tomó la decisión de no invitar al presidente venezolano a su toma de posesión, que se llevó a cabo el pasado 1 de junio.



"Dictadores como Maduro en Venezuela jamás tendrán ninguna legitimidad, porque se mantienen en el poder a la fuerza y no respetan la voluntad de sus pueblos", dijo Bukele días antes de su investidura.



EFE