Venezuela: lo que debe saber sobre la inscripción de votantes para las presidenciales

Desde este lunes 18 de marzo hasta el 16 de abril está previsto que los venezolanos dentro y fuera del país puedan inscribirse en el Registro Electoral Permanente (REP), y así poder participar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

Sin embargo, se evidencian algunas irregularidades en el proceso, como poca cantidad de centros de inscripción en Venezuela y consulados que no iniciaron el registro en el exterior a pesar de las filas que se están registrando.

En el país se habilitaron solo 315 puntos de inscripción y no están ubicados en las zonas de mayor densidad poblacional.

Aquí le contamos lo que debe tener en cuenta sobre este proceso.

¿Qué es el Registro Electoral Permanente (REP)?

Según la ley de procesos electorales en Venezuela, "el Registro Electoral es la base de datos que contendrá la inscripción de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que conforme a la Constitución de la República y a las leyes, puedan ejercer el derecho al sufragio".

Dice, además, que es "de carácter público", y que "todas las personas pueden acceder y obtener la información en él contenida, con las limitaciones que establezca la ley".

¿Quiénes pueden inscribirse?

Según datos de la organización de monitoreo electoral Súmate, los puntos no son suficientes para facilitar, solo en Venezuela, la Inscripción de más de 3’000.000 de personas entre 18 y 35 años de edad y actualizar los datos de 1’ 500.000.

En el exterior, pasadas las 11 a.m., se supo que ninguna sede consular abrió el registro, alegando que no llegaron los equipos. Venezolanos hicieron fila desde temprano y esa fue la respuesta que recibieron.

Según la ley, podrán se inscritos los venezolanos y venezolanas mayores de 18 años de edad. También, "quienes cumplan los 18 años de edad en el lapso que comprende desde el corte del REP y el día inclusive de la fecha de la elección, siempre y cuando dicha inscripción se efectúe antes del corte del Registro Electoral".

De igual forma, "los extranjeros y las extranjeras mayores de 18 años de edad, con más de diez años de residencia en el país".

¿Qué pasa con los venezolanos en el exterior?

Son 120 sedes dispuestas en el mundo para el registro. Pero, ninguna lo inició este lunes.

En exterior viven más de 8’000.000 millones de venezolanos, según estimaciones de analistas, y serían entre 4 o 5 millones de ciudadanos los que pueden ejercer el derecho según la normativa pero no se han inscrito, pues el registro electoral lleva más de cinco años cerrados.

Hasta hoy, solo hay 100.000 venezolanos habilitados en exterior para votar.

"¡Queremos registrarnos, ese es nuestro derecho!", reclamaron decenas de venezolanos en la sede consular de Argentina, tras ser informados de que el padrón en el exterior no abrirá hasta nuevo aviso.

"Solo tenemos un mes para poder inscribirnos, cada día que pasa es un día que se nos viola nuestro derecho", denunció Alí Faza, uno de los ciudadanos que acudió a la embajada.

Adriana Flores, jefa del comando de campaña de la candidata María Corina Machado en Argentina, aseguró que esto es "violatorio al cronograma que el propio CNE había establecido".

"Tenemos personas de distintos lugares del interior de Argentina que han perdido su día de trabajo para trasladarse hasta Buenos Aires a realizar su inscripción, y no han podido ejercer este derecho. No nos dan respuesta ni información segura de cuándo vamos a poder iniciar este proceso", denunció Flores.

¿Por qué hay críticas con el proceso?

El registro electoral ha sido una de las peticiones de los sectores de oposición y la sociedad civil, incluso está plasmado en el Acuerdo de Barbados firmado en octubre del año pasado, en el que el Gobierno de Nicolás Maduro se comprometía a abrir el REP.

Se confirmó que en Venezuela, el registro inició, pero los puntos, al no estar céntricos, no cuentan con afluencia importante de personas. Además, el Consejo Nacional Electoral, no ha informado de manera masiva.

¿Qué partido están habilitados y cuáles no?

Solo 34 partidos podrán postular candidatos en estas elecciones presidenciales. Al menos 16 fueron excluidos por no superar la revisión del Consejo Nacional Electoral.

Adelante, Centrados, ⁠Unica, ⁠Convergencia, ⁠Suma país, ⁠MPV, ⁠Encuentro Ciudadano, GENTE, ⁠PUENTE, ⁠MAS, ⁠FDC, ⁠NUVIPA, ⁠UPP89, Unión Progreso, Prociudadanos, COMPA.

De los habilitados, Acción Democrática, Copei, Primero Venezuela y Voluntad Popular, fueron judicializados y arrebatados a sus bases originales, por lo que son una “nueva” especie de partidos opositores.

Las únicas dos tarjetas que aún le pertenecen a la oposición mayoritaria son Un Nuevo Tiempo y Mesa de la Unidad Democrática.

En el caso de María Corina Machado, su organización, Vente Venezuela, nunca ha podido oficializarse como partido político, por lo que tiene denominación de movimiento y por ende no puede presentar candidato a ninguna elección.

¿Cómo está planeado el cronograma?

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) anunció que las elecciones presidenciales del país se realizarán el domingo 28 de julio. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, presentó un cronograma para las elecciones que establece plazos para actividades específicas: del 18 de marzo al 16 de abril será la actualización del Registro Electoral; del 21 al 25 de marzo, postulación de candidatos, y del 4 al 25 de julio, campaña electoral.