Las cosas a las que han recurridos lo venezolanos para sobrevivir

Un estudio realizado por Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, asegura que el 14% de los venezolanos que han salido de su país con destino a otra región de Latinoamérica han recurrido a la mendicidad para sobrevivir, y el 2% al sexo de supervivencia.



Estas conclusiones fueron logradas después de entrevistar a 19.600 venezolanos que se encuentran en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y República Dominicana.

Otros datos

El informe de Acnur también asegura que los venezolanos dijeron que al menos algún miembro de su familia está o estuvo en riesgo por las prácticas que se han visto obligados a ejercer.



Además, el 28% sufrió o fue testigo de uno o más incidentes que pusieron en peligro su seguridad o la de algún pariente, y que la mitad de ellos fueron robos.



De los entrevistados, el 21% tenía una necesidad de ayuda real y urgente por una enfermedad, por ser una mujer embarazada o lactante, una persona discapacitada o mayor o por ser un menor separado de su familia.



También se encontró que el 48% están empleados en la economía informal y, de estos, el 19% son vendedores ambulantes.

Un 52% de los niños incluidos en el estudio no reciben educación. Foto: AFP

Por otra parte, un 52% de los niños incluidos en el estudio no reciben educación, ya sea porque están de paso en los países de la región o porque les faltan documentos para ser recibidos.



Asimismo, solo el 15% de los participantes en el estudio había solicitado asilo. Según dijo la mayoría de quienes no han utilizado esta opción, no lo han hecho porque no la conocían o porque creen que si lo hacen ya no podrán regresar a su país.



Finalmente, el 34% aseveró que no tenía ningún tipo de permiso de entrada o estancia en el país donde fueron encuestados, ya sea porque entraron de forma irregular o porque el que tenían expiró. Un 29 % dijo tener una visa de turista, el 20% un permiso temporal y sólo el 4% un permiso permanente.



Redacción APP y EFE