¿Puede un niño, niña o adolescente venezolano estudiar en Colombia?

El Registro de Migrantes Venezolanos en Colombia, entregado por la Unidad de Gestión de Riesgo, la Gerencia de Frontera del Gobierno y Migración Colombia, dio cuenta de 118.709 niños, niñas y adolescentes venezolanos que viven en Colombia.



La cifra puede ser mucho mayor si se tiene en cuenta que el ingreso de población venezolana se ha incrementado y que han pasado tres meses desde ese conteo.

El registro realizado entre el 6 de abril y el 8 de junio de 2018 arrojó datos claves de esta población en términos de salud, grupos sociales, composición familiar y educación, entre otras.



Por ejemplo, sobre los menores de edad, la composición estaba así:



De los 118.709 niños, niñas y adolescentes. 58.667 eran niñas y 60.038 eran niños. Entre toda la población, 50.729 estaban en edades entre los 0 y los 5 años; 37.841 entre los 6 y los 11 años; y 30.139, entre los 12 y los 17 años.



Actualmente, el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT) muestra que, al menos, 31.674 estudiantes reportados como venezolanos en el sistema educativo, de acuerdo a la información que han ido actualizando las Secretarías de Educación Certificadas con respecto a la variable “país de origen”.

Algunos no ingresan a las entidades educativas por la situación económica o por el desconocimiento de los padres para el acceso de estos menores a la educación.



Desde 2012, la educación en preescolar, básica primarias y bachillerato es gratis en todos los establecimientos educativos oficiales del país, independientemente de la nacionalidad o la condición migratoria de los niños, niñas y adolescentes.



Además, los venezolanos que cuenten con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) pueden acceder a educación técnica en el Sena.



Esto es lo que debe saber.

¿Quiénes?

- Niños, niñas y adolescentes venezolanos (o de cualquier nacionalidad).

Requisitos

- Cédula de extranjería o Permiso Especial de Permanencia (PEP)

- Si no se cuenta con cédula de extranjería o PEP, la matrícula se hace con el Número Establecido por la Secretaría de Educación-NES

- Durante el proceso de matrícula el padre de familia o acudiente del estudiante deberá realizar con diligencia los trámites necesarios para regularizar el estatus migratorio del menor.

¿Qué permite?

- Acceso a la educación en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria

¿Cómo se solicita?

- Solicitud del cupo ante la institución educativa o la secretaría de educación departamental o municipal.

Para la asignación de grado deberá tener en cuenta:

Para la convalidación de estudios, si el estudiante cuenta con los documentos debidamente legalizados y apostillados que den cuenta de los grados cursados en el país de procedencia, deberá realizar el proceso a través de la página del Ministerio de Educación Nacional, siguiendo esta ruta:

Ingresar a la página: www.mineducacion.gov.co

Luego dar clic en la sección Preescolar, Básica y Media

Ingresar al menú “Convalidaciones”

Realizar el registro con su respectivo usuario y contraseña

No obstante, si el estudiante no cuenta con la documentación que pruebe de los estudios realizados en el exterior o los mismos no estén debidamente legalizados y apostillados, deberá realizarse la validación de grados, que consiste en la aplicación de pruebas o actividades académicas realizadas por la Institución Educativa donde se encuentra matriculado el estudiante. Para este proceso tenga en cuenta:

La validación de grados no tiene ningún costo.

La evaluación o actividad académica se realizará para el grado que el estudiante quiere validar, superado esto, se entenderán validados los grados anteriores.

Sólo se podrá hacer validación de grados transición, primaria, secundaria y la educación media únicamente hasta el grado 10º.

En caso de requerir la validación del grado 11º se deberá hacer únicamente por medio de la validación de todo el bachillerato ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).

Restricciones

Ninguna.

¿Cómo pueden entrar a estudiar al Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje)?

Acceso a la educación técnica superior y educación para el empleo.

¿Quiénes?

- Todos los ciudadanos venezolanos que cuenten con el Permiso Especial de Permanencia – PEP

- Visas tipo V para la actividad de estudiante

- Visas tipo M en calidad de titular principal o titular beneficiario con una vigencia igual o superior a 6 meses

- Visa tipo M para estudios de formación en arte u oficio, o realizar estudios diferentes a estudios de primaria, secundaria, o programas de educación superior en pregrado

- Extranjeros con visa Tipo R

Requisitos

No hay requisitos específicos adicionales

¿Qué permite?

- Asesoría y orientación ocupacional para el acceso laboral

- Solicitud para realizar cursos cortos o complementarios gratuitos, de forma presencial o virtual

- Certificación por competencias laborales o por oficios empíricos adquiridos en otros países

- Oportunidad laboral a través de la Agencia Pública de Empleo

¿Cómo se solicita?

- Dirección regional del Sena en cada una de las ciudades. También en las sedes en los municipios.

Restricciones

-No aplica para venezolanos con Tarjeta de Movilidad Fronteriza - TMF

EL TIEMPO*

*Con apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Ministerio de Educación Nacional