La Unión Europea extendió hasta el 14 de noviembre de 2023 las sanciones contra estos funcionarios del chavismo. La medida afecta a los funcionarios que, según considera la UE, se han enriquecido con los activos de la nación y han atentado contra los derechos humanos en ese país.



Esta acción se conoció en medio de la esperada reunión en París entre el régimen y la oposición de Venezuela, que ha sido "un acercamiento mayor" y debería permitir la reanudación del diálogo en México, aseguró el presidente colombiano, Gustavo Petro.

El encuentro, propiciado por Francia, Colombia y Argentina dentro del Foro de

París por la Paz, buscaba abrir la puerta a que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición que encabeza Juan Guaidó puedan retomar la negociación para celebrar elecciones presidenciales en 2024.



Ninguna de las dos partes venezolanas se ha manifestado por ahora tras la cita, pero Petro consideró que ese diálogo de México, suspendido desde octubre de 2021, debería retomarse bajo los auspicios de Noruega como país facilitador.

Los funcionarios sancionados

- Tibisay Lucena, Ministra de Educación Universitaria.



- Maikel Moreno, Magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



- Freddy Bernal, Gobernador del estado de Táchira.



- Alexis Escalona Marrero, Jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.



- Gladys Requena, Inspectora General de Tribunales.



- Juan José Mendoza, Ex vicepresidente segundo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.



- Remigio Ceballos Ichaso, Ministro de Interior y Justicia.



- Omar Prieto, Ex gobernador del estado Zulia.



- Lourdes Suárez Anderson, Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.



- René Degraves Almarza, Magistrado suplente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.



- Arcadio Delgado Rosales, Ex magistrado y exvicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.



- Carmen Zuleta de Merchán, Ex magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.



- Indira Alfonzo, Ex magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.



- Leonardo Morales, Fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.



- Tania D’Amelio, Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.



- Jesús Vásquez Quintero, Presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar.

- Manuel Pérez Urdaneta, Exviceministro de Relaciones Interiores y Justicia.

