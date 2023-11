Un camión con noticias, la nueva apuesta de los medios en Venezuela contra la censura

Informar en Venezuela es un desafío. La censura, el difícil acceso a internet y las amenazas, obligan a los medios a ingeniárselas para llevar la información. A diferencia de otros países, la mayoría de los periódicos desaparecieron, la televisión pública y privada es monitoreada por el Estado y los sitios web en su mayoría están bloqueados, incluyendo a EL TIEMPO.



(Lea además: Nicolás Maduro llama 'neonazi' a Javier Milei, el presidente electo de Argentina)



El chavismo controla y monitorea toda la información que se distribuye en el país, y en las zonas populares la penetración informativa es más difícil. Por eso, muchos ciudadanos perdieron el interés por las noticias o se conforman con lo que ven en las redes sociales.

Ante esta realidad surgió el ARI Móvil, un camión de información que se pasea por las comunidades de Caracas para llevar las noticias.



Con una cabina de radio y pantalla para proyección de videos, el automóvil ha comenzado a vencer la censura. Es un proyecto de la Alianza Rebelde (ARI) que no es más que la unión de los medios El Pitazo, Tal Cual y Runrunes.



La coordinadora del proyecto, la periodista Yaya Andueza, llega en el camión a una comunidad, mercado o estación de metro y a través de los parlantes lee las noticias, pero también entrevista a los líderes de las comunidades.



(Le puede interesar: Nicolás Maduro llama 'neonazi' a Javier Milei, el presidente electo de Argentina)



“Esta iniciativa ya tiene año y medio y nosotros, los medios de comunicación, ni idea de que eso está ocurriendo en las comunidades. Es una maravilla poder tener ese camión porque te permite resolver temas complejos. ¿A partir de qué? Del diagnóstico, por eso hablamos de tres fases: informamos, formamos pero al mismo tiempo diagnosticamos”, explica Andueza a EL TIEMPO, relatando que además ayudan a los vecinos a identificar problemáticas y a brindarles mayor información para resolverlas.

Facebook Twitter Linkedin

Las noticias son leídas en vivo, en la cabina de radio. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Según la organización de monitoreo Espacio Público, más de 70 periódicos dejaron de circular en Venezuela debido a que el chavismo maneja la entrega de papel. Solo en 2018, 40 periódicos de circulación nacional y regional cerraron sus operaciones y otros 13 redujeron sus ediciones. En ese conteo se incluye Tal Cual, que no es un nativo digital a diferencia de sus socios El Pitazo y Runrunes.



Andueza también explica que la falta de periodistas en las redacciones, producto de la asfixia a los medios, ha dejado un poco de lado la incursión de los periodistas en las comunidades por lo que la idea también es rescatar ese periodismo comunitario.

La noticia en un bus



Este no es el único “emprendimiento” de los medios venezolanos. Iniciativas como El Bus TV ya llevan unos seis años intentando informar. Suman unos 1.000 noticieros al año con sus 60 reporteros que se suben a unidades de transporte público y con un marco de cartón, simulando la pantalla de un televisor, leen las noticias del día.



Panfletos, murales y lecturas de noticias en los buses son otras de las iniciativas de periodistas locales. Uno de estos proyectos es El Bus TV, donde reporteros suben a los buses a leer las noticias.

Estas iniciativas, de moverse y buscar a las audiencias, están funcionando al menos para despertar en la gente un instinto que está bastante adormecido, que es el instinto informativo. FACEBOOK

TWITTER

En las calles de Caracas se ven algunos de estos papelógrafos escritos a mano y pegados en las paredes. Algunos se quedan leyendo, como Rosa Yánez, una jubilada que no maneja muy bien las redes y ya no se informa como antes. “La televisión venezolana se quedó en los años 80. Para informarse hay que ver redes y uno no tiene la destreza”, dijo Yánez.



“Estas iniciativas, de moverse y buscar a las audiencias, están funcionando al menos para despertar en la gente un instinto que está bastante adormecido, que es el instinto informativo” dice Laura Helena, coordinadora de El Bus TV.

Facebook Twitter Linkedin

Las comunidades se han desinteresado por la información. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

La prensa en Latinoamérica

En su último informe, la Sociedad Interamericana de Prensa, detalló que los países de América Latina descendieron a su nivel más bajo en el promedio de libertad global de libertad de prensa, pero Cuba, Venezuela y Nicaragua se encuentran en el estatus "sin libertad de expresión".



Por otro lado, Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala figuran en la lista de países con alta restricción a la libertad de prensa.



En octubre, la ONG de Venezuela Espacio Público registró 261 denuncias de violaciones a la libertad de expresión entre enero y agosto, es decir, un incremento del 3 por ciento en el mismo periodo de 2022 y un aumento de los niveles de violencia registrados en cada caso.



En líneas generales, Venezuela no es un país con un ejercicio periodístico sencillo. A la censura y amenazas, hay que sumarle la deficiencia en los servicios públicos y el alto costo de la vida, variables a las que también se enfrentan los comunicadores.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS