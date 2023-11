UE prorrogó hasta el 2024 sus sanciones contra el Gobierno de Maduro

La Unión Europea prorrogó hasta mayo de 2024 las sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.



La extensión de las medidas fue aprobada por el Consejo Europeo aunque el Gobierno de España había solicitado que fuesen levantadas las sanciones, luego de que Estados Unidos flexibilizara alguna de las suyas.

"El Consejo ha revisado las medidas restrictivas vigentes, de conformidad con el artículo 17, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/2063. Habida cuenta de dicha revisión, las medidas restrictivas contra todas las personas de la lista, a excepción de una persona que ha fallecido, deben prorrogarse hasta el 14 de mayo de 2024", así se lee en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE).



"Estas medidas no afectan a la población en general y pueden revertirse en función de los avances realizados en el restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela", se lee en el texto.



Entre los sancionados a quienes se les actualizó la medida fue a Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, quien había sido incluido inicialmente en la lista de sancionados el 29 de junio de 2020 y ahora es presidente del Consejo Nacional Electoral.



"Presidente de la Comisión Nacional Electoral de Venezuela desde el 24 de agosto de 2023. Antiguo contralor general (entre el 23 de octubre de 2018 y agosto de 2023) y exvicepresidente primero y segundo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), no reconocida. Sus acciones han socavado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular al prohibir a los miembros de la oposición ejercer cargos públicos durante quince años y dirigir la ANC no reconocida, firmar la ley contra el odio, justificar la expulsión de un gobernador de la oposición elegido legalmente y prohibir a Juan Guaidó ejercer cualquier cargo público".



Los conocidos "torturadores" también fueron actualizados en la sanción. Se trata de

Carlos Alberto Calderón Chirinos, Hannover Esteban Guerrero Mijares, Alexander Enrique Granko Arteaga y Rafael Antonio Franco Quintero, funcionarios militares acusados de cometer torturas en los centros de reclusión del país.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS