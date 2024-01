Tribunal Supremo de Venezuela ratifica inhabilitación de María Corina Machado

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó este viernes que sobre la candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, pesa una inhabilitación de 15 años que le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año para enfrentar al chavismo.



Mediante una sentencia de la Sala Político Administrativa, el Supremo declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar introducida por la exdiputada liberal, quien esperaba que le fuera levantada esta sanción a través de este mecanismo de revisión de casos acordado entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El escrito detalla que Machado está inhabilitada por haber "sido participe de la trama de corrupción orquestada" por el exjefe del Parlamento Juán Guaidó, así como por incumplir normas venezolanas, al aceptar "la acreditación como representante alterna" de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en un debate celebrado en 2014.



Guaidó, hoy en el exilio, fue reconocido como presidente encargado del país por más de 60 países, incluido Estados Unidos, que presionaron con sanciones la caída sin éxito de Maduro.

Juan Guaidó. Foto: EFE/ Rayner Pena

La respuesta de Machado

En su cuenta de la red social X, Machado respondió a la decisión del Supremo, asegurando que "el régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados", el mecanismo de negociación que tanto Gobierno y oposición firmaron en octubre en esa isla bajo el auspicio de Noruega y Estados Unidos.



"Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar. Que nadie lo dude, esto es hasta el final", dijo.

El régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados.



Lo que NO se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias.



Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 26, 2024

Por su parte el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, inistió en que el oficialismo cumplió con lo firmado.



"A pesar de las amenazas graves de sectores de ultraderecha contra la paz de la República, se ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco de los Acuerdos de Barbados. Sigamos avanzando. Elecciones en 2024 llueva, truene o relampaguee!!!

A pesar de las amenazas graves de sectores de ultraderecha contra la paz de la República, se ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco de los Acuerdos de Barbados. Sigamos avanzando. Elecciones en 2024 llueva, truene o relampaguee!!! — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) January 26, 2024

Lo que explican los abogados

Para Alí Daniels, director de la Ong Acceso a la Justicia, la decisión sobre Machado es distinta a las de otros políticos, como Capriles, que también permanecerá inhabilitado.



Esta decisión sobre María Corina es particular porque en el caso de Capriles, aunque la sentencia es definitiva, se dio un juicio que es 2017, pero en el caso de ella "que como todos sabemos interpuso el recurso en diciembre, en un solo acto se admitió el recurso, se declararon competentes, se declaró sin lugar la cautelar, pero además se declaró sin lugar el propio recurso es decir, se dio ya por terminado el juicio arreglar".



Para Daniels, es prematuro dar más opiniones pues hay que ver cómo se desarrollan los hechos.

Barbados en vilo

Con esta decisión, sin duda Barbados entra en una fase delicada, pues una de las presiones importantes por parte de Estados Unidos era la habilitación de Machado,pero también del resto de políticos que se encontraban en la situación.



Hasta el momento han sido habilitados, al menos seis opositores y unos tres se mantienen inhabilitados por 15 años.

La decisión

El TSJ, de línea oficialista, creó un mecanismo de impugnación de inhabilitaciones para quienes "aspiran a postularse" a las presidenciales de 2024, bajo presión de Estados Unidos y en medio de los acuerdos suscritos en Barbados por gobierno y oposición en un proceso de negociación que media Noruega.



El 15 de diciembre pasado -el último día del plazo fijado para la recepción de solicitudes-, Machado, quien arrasó en las primarias de octubre con más de 2 millones de votos (90 %), acudió al TSJ para pedir la revisión de su caso e insistió en que no existe algún procedimiento administrativo que la inhabilite.



Machado había sido inhabilitada por un año en 2015 por asistir como "embajador alterno" de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americano donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían "la salida" de Maduro y dejaron 40 muertos.



Pero la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado por haber "solicitado la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generó daños en la salud venezolana". La sanción se conoció luego de que el diputado opositor José Brito solicitara información sobre el estatus político de la antichavista a la Contraloría General.



La dirigente sostuvo que nunca fue notificada sobre la medida, que siempre tachó de ilegal.



La decisión publicada este viernes establece que su sanción tiene una duración de 15 años, contados a partir de septiembre de 2021.



La decisión, en ese sentido, cierra en la práctica la posibilidad de que pueda enfrentar a Maduro, candidato natural del chavismo, en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año con observación internacional, parte también de lo acordado en Barbados.



Machado expresó en diciembre su disposición a "hacer todo lo que haya que hacer" para que el camino hacia unas presidenciales "limpias y libres se mantenga y avance", por lo que acudir al TSJ fue, a su juicio, un "paso inequívoco en la dirección de la derrota" de Maduro.

Otras decisiones del TSJ

Más temprano, el TSJ ratificó igualmente la inhabilitación de Henrique Capriles, que enfrentó al expresidente Hugo Chávez en 2012 y un año después a Maduro.



Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial "definitivamente firme" impide aspirar a la presidencia.



El Supremo, sin emabrgo, informó decisiones favorables a los dirigentes Leocenis García, un expreso y dirigente no alineado con la oposición tradicional; Richard Mardo, un exparlamentario; el exgobernador del estado Zulia (oeste), Pablo Pérez; y Daniel Ceballos, ex "preso político" y exalcalde de San Cristóbal (Táchira, oeste).



Capriles, que desistió de participar en las primarias opositoras de octubre pasado, en las que arrasó Machado, no se apegó al mecanismo de Barbados. La Sala respondió a un recurso introducido en 2017, año en que fue sancionado sancionado por presuntas irregularidades administrativas durante su mandato como gobernador del estado Miranda (2013-2017), que abarca parte de Caracas.



"Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de cambio de los venezolanos", escribió Capriles en X. "Hoy más que nunca, que nada ni nadie nos saque de la ruta electoral, del ejercicio del derecho al voto, que los venezolanos tengamos una alternativa que compita y pueda cambiar al peor gobierno de la historia".



El mecanismo de impugnación fue creado bajo presión de Estados Unidos, que lo condicionó a la flexibilización por seis meses de las sanciones estadounidenses al petróleo, el gas y el oro de Venezuela.



Las negociaciones llevaron también a la liberación de presos en Venezuela a cambio de la excarcelación en Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado por la oposición de ser "testaferro" de Maduro y que era juzgado en Florida por lavado de dinero.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

(*) Con información de AFP y EFE