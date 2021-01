Tras cinco años, el chavismo retomará el Parlamento de Venezuela

El chavismo retomará este martes el control del Parlamento venezolano, pese a que las principales fuerzas opositoras, lideradas por Juan Guaidó, han declarado que extenderán sus funciones un año más, al considerar que las elecciones legislativas fueron un “fraude”.



Luego de obtener una amplia mayoría en unos comicios en los que no participaron los principales líderes de los partidos políticos opositores, los diputados del oficialismo se instalarán en la Cámara (tras cinco años de estar liderada por la oposición) en medio de la incertidumbre del reconocimiento de sus decisiones por parte de los países que apoyan a Guaidó.



Además, el acto de instalación se celebrará a pesar de la cuarentena parcial que ordenó Nicolás Maduro, luego de implementar un mes de flexibilización en el que él mismo reconoció un incremento de los casos.



El bando de Guaidó anunció este lunes que su Asamblea seguirá funcionando de forma virtual, por lo cual no habrá un encuentro físico en las inmediaciones del recinto con los nuevos parlamentarios chavistas.



La principal promesa del chavismo para este nuevo período legislativo, que termina en 2026, ha sido investigar a los actuales diputados opositores y actuar penalmente en su contra por, supuestamente, robar recursos del Estado.



El chavismo acusa a los diputados opositores de haber sustraído recursos de las empresas filiales de la estatal petrolera PDVSA en Colombia, y Monómeros, o Citgo en Estados Unidos, luego de que Guaidó, jefe del Parlamento opositor, se proclamara en enero de 2019 presidente interino del país.



El líder opositor, que para entonces contó con el reconocimiento y el apoyo de más de cincuenta países, se declaró presidente debido a que Maduro ganó unas cuestionadas elecciones en las que no pudieron participar los políticos tradicionales de oposición por, entre otros elementos, estar inhabilitados para funciones públicas.



Desde ese momento, la disputa por el poder político en Venezuela, incluyendo el Parlamento, se acentuó y Guaidó prometió sacar a Maduro del poder y convocar a nuevas elecciones generales.



Sin embargo, después de dos años, el líder opositor no logró su objetivo y por mandato constitucional se celebraron, como correspondía, elecciones legislativas el pasado 6 de diciembre para un nuevo período, aunque con una serie de trabas para los opositores tradicionales, que denunciaron un fraude, incluso, antes de la celebración de los comicios.



Entre otras cosas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue escogido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no por el Legislativo, tal y como estipula la Constitución.



Asimismo, el máximo tribunal emitió una sentencia por la que inhabilitó a las directivas de los partidos opositores más populares y puso en su lugar a exmilitantes que habían sido expulsados por estar supuestamente vinculados a actos de corrupción del régimen de Maduro. Por ello, los partidos políticos opositores sí formaron parte de los comicios, aunque sin sus principales figuras, y en respuesta el opositor Guaidó llamó a una consulta ciudadana cuyo éxito fue dudoso, tras la participación de 5’794.267 personas, es decir, 456.813 electores por debajo de los emitidos en las legislativas.



De la consulta, el opositor no habló más y en cambio convocó a una sesión extraordinaria del Parlamento para el pasado 26 de diciembre a fin de discutir la extensión de sus funciones, aun cuando la Constitución dicta que deben terminar en enero de 2021.



“La continuidad constitucional será ejercida (...) hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021”, dice el texto promulgado por la Cámara.



Esta continuidad, que, no obstante la insistencia del opositor, no está mencionada en la Constitución, será ejercida por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría opositora que fue escogida en 2015, y por Guaidó, según el documento aprobado ese día.



Ante el escenario incierto, Guaidó y sus aliados también han pedido a la comunidad internacional que se mantenga la presión sobre el régimen de Maduro. De hecho, Estados Unidos reiteró este lunes su apoyo a Guaidó luego de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) emitiera una licencia que “autoriza las transacciones y actividades que involucran” a Guaidó como “presidente interino de Venezuela”, a la Asamblea Nacional vigente y “a su Comisión Delegada, incluyendo sus respectivos miembros”.



Con la Licencia General 31A, la Ofac prohíbe, al tiempo, “cualquier transacción o actividad que involucre a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela convocada por Nicolás Maduro o la Asamblea Nacional ilegítima”.



Ello incluye cualquier transacción o actividad prohibida por el régimen de sanciones aprobadas contra Maduro y cualquier transacción que involucre a los miembros y el personal del Parlamento que tomará posesión.



EFE Y AFP