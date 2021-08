'Colombia mantendrá apoyo a migrantes': Tomás Guanipa

Tomás Guanipa, quien hasta hace unas semanas fungió como el representante de Juan Guaidó en Colombia, cargo que se estrenó en 2019 con Humberto Calderón Berti y luego Tomás Guanipa, está de regreso en Venezuela tras dos años de exilio.



(Además: ¿Por qué Tomás Guanipa deja de ser el embajador de Guaidó en Colombia?)

Este viernes, en su primera rueda de prensa en Caracas, Guanipa evitó dar detalles sobre cuáles fueron las condiciones para su retorno, entendiendo que se fue huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Lo que sí aseguró fue que las relaciones con Colombia se mantendrán, al igual que el apoyo a los migrantes venezolanos en el país.



Entre sus logros como embajador de Guaidó -reconocido por más de 60 países como presidente interino de Venezuela- Guanipa destacó el reconocimiento del gobierno colombiano de los pasaportes vencidos y el Estatuto Temporal de Protección para los migrantes que llegan desde Venezuela.



“Un estatuto que no tiene precedente en el trato recibido en otros países”, dijo este viernes acompañado de los opositores Henrique Capriles Radonski, su hermano Juan Pablo Guanipa, y el exdiputado José Manuel Olivares, quien también regresó de Colombia y podría presentarse como candidato a la gobernación del estado Vargas, de donde es nativo.



Por primera vez, desde 2019, los opositores se sentaron en la misma mesa, en parte porque algunos incluso estaban en la clandestinidad.



Ese año, el Tribunal Supremo de Justicia, despojó de la inmunidad parlamentaria a varios diputados, entre esos a Guanipa.



Ya en Colombia, en enero de 2020, Juan Guaidó lo designó como su representante en el país vecino. “Durante más de un año nos dedicamos a buscar ayuda para tantos venezolanos que están pasando necesidad en Colombia”, relató en la conferencia de prensa.​

Facebook Twitter Linkedin

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó. Foto: EFE/RAYNER PEÑA R

Para muchos, fue sorpresiva su renuncia a este cargo. Lo anunció por Twitter el 11 de agosto y a la vez confirmaba su participación en el proceso de negociación iniciado entre Gobierno y oposición. Pero, a diferencia de Carlos Vecchio, representante del gobierno interino en Estados Unidos, Guanipa sí se separó de su cargo.



El exparlamentario negó que lo haya hecho por un reconocimiento a Maduro, tal y como se había especulado. En respuesta a El Tiempo, dijo: “Mi regreso no es por ninguna negociación. Lo único que reconocemos es que Venezuela tiene derecho a cambiar”.



(Lea también: Las pugnas entre Maduro y Diosdado revelan las divisiones en el chavismo)



Para Guanipa, regresar y participar en el diálogo, que se reanuda el próximo 3 de septiembre en México, es una circunstancia en la que él puede ser útil, más no una exigencia que se le haya hecho desde el chavismo.



Sobre una posible postulación como candidato a las elecciones regionales del 21 de noviembre, aseguró que si la Unidad opositora decide finalmente participar, el partido que él integra, Primero Justicia, presentaría nombres, de lo contrario no, por lo que insistió en la necesidad de concentrarse en el diálogo.



“Si estamos asumiendo este riesgo es porque queremos que el país cambie y que Maduro deje de tener el país secuestrado”, enfatizó Guanipa, quien además recordaba que no están dadas las condiciones para participar en ningún proceso electoral.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

Corresponsal de EL TIEMPO

CARACAS

En otras noticias

- Venezuela elimina seis ceros de su moneda; tercera reconversión en el siglo

- Continuarán reuniones entre oposición y régimen Maduro

- Liberan al exdiputado opositor Freddy Guevara, aliado de Juan Guaidó