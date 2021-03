Tiroteo en Caracas: intentan atacar un comando de la Guardia Nacional

Una de las principales arterias viales de Caracas fue escenario, en la tarde de este viernes, de un tiroteo que habría dejado una cifra aún imprecisa de muertos y heridos.

Horas después de que resonaran los disparos de armas de alto calibre en Petare, al este de Caracas, por un enfrentamiento entre bandas del sector que se disputan el control de uno de sus barrios, comenzaron a escucharse en las adyacencias de la Cota 905, al otro extremo de la ciudad.



Una de las bandas de esta última zona habría tomado las entradas al barrio, y luego habría avanzado hacia la autopista Francisco Fajardo, donde se enfrentó a policías y militares, en un supuesto intento por atacar un comando de la Guardia Nacional Bolivariana que se encuentra en el sector. Presuntamente buscaban apropiarse de baterías antiaéreas que habría dentro del mismo.



Así lo dio a conocer el periodista venezolano especializado en sucesos, Román Camacho, a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró que los responsables del ataque estaban armados con fusiles.

Los integrantes de la banda de la Cota 905 llegaron hasta la avenida y tomaron accesos de la autopista. Se trataría de una operación delictiva para atacar el comando de la GNB en el paraíso y llevarse unas baterías anti aéreas que se encuentran en el sitio, según fuentes. https://t.co/o1VIILFPO5 — Roman Camacho (@RCamachoVzla) March 19, 2021

Como él, otros reporteros pedían a través de la red social no transitar por las adyacencias del sector, alertando que estaban efectuando disparos hacia los vehículos.



En uno de los vídeos divulgados por Camacho, se puede ver cómo estas personas roban a mano armada la moto de un hombre que circulaba por la autopista, en las inmediaciones de la zona.



En otro tuit se puede observar la imagen de una mujer en el suelo de lo que parece un edificio, cubierta con una manta y siendo atendida por civiles.



“Los heridos dentro del túnel El Paraíso no han podido ser atendidos porque no han podido acercarse los equipos de rescate. Una señora (presuntamente de la tercera edad) resultó herida tras ser alcanzada por una bala proveniente de la Cota 905”, escribió Camacho, pasadas las 5:00 PM hora local.



Extraoficialmente otros reporteros confirmaron que había heridos, entre ellos un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas (Cicpc).



Camacho, además, aseguró que en los hechos habrían perdido la vida cuatro miembros de la banda liderada por alias El Coqui, Vampi y Garbis. Los occisos habrían sido asesinados por otros miembros de la banda luego de que fallara el ataque.



“Se repite la historia. Banda de la Cota 905 hace de las suyas y luego dan una especie de ‘ofrenda de paz’ matando a miembros de la banda y los tiran por el bajante de basura de los túneles del Paraíso”, explicó el reportero venezolano, al referirse a una actuación recurrente..



La indignación de tuiteros ante las imágenes de pánico que corrieron como pólvora llevaron a la Cota 905 a la primera posición de las tendencias locales de esta red social.



“Mientras Caracas está a merced de la delincuencia en la Cota 905, el régimen de Maduro demuestra una vez más su ineficiencia. Los órganos de seguridad del Estado están dedicados a la persecución política pero no a perseguir delincuentes”, trinó la diputada opositora electa en 2015, Delsa Solórzano, al tiempo que denunció que la mencionada banda actúa “con absoluta impunidad”.



Las detonaciones son comunes en esta zona, ya sea por enfrentamientos entre bandas, como entre estas y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Lo paradójico es que fue declarada en agosto de 2017, por las autoridades del régimen, como una de las “zonas de paz” de la capital, es decir, una a la que no podrían ingresar los cuerpos policiales a hacer operativos. A cambio, los delincuentes de esta y otras zonas con la misma denominación no cometerían crímenes. Algo que por supuesto no ha sucedido.



Para 2017, la Cota 905 era el sector de Caracas con más bandas delictivas activas. Las bandas se unieron y formaron megabandas. La de El Coqui y compañía es una de ellas.



No es primera vez que su grupo se enfrenta con funcionarios en la autopista. El 26 de febrero del año pasado hubo un enfrentamiento similar en este espacio, que dejó cuatro delincuentes muertos y cuatro civiles heridos



Además de en la Cota 905 y Petare, este viernes se reportaron enfrentamientos en otras zonas de Caracas como El Valle y El Guarataro.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS