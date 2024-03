El alto jerarca chavista que cumple un año desaparecido, ¿qué se sabe de su paradero?

Hoy se cumple un año desde que el entonces “plenipotenciario” ministro chavista, Tareck El Aissami, salió de la cúpula gubernamental y desapareció del espectro público. “Nadie” lo ha visto, no usó más sus redes sociales y los jerarcas no hablan de él, al menos no que se sepa.

Todos los cercanos a El Aissami fueron encarcelados el año pasado, incluyendo a Álvaro Pulido, colombiano y colaborador de Álex Saab, liberado en diciembre por Estados Unidos y ahora jefe de las inversiones en Venezuela. Se les acusó de ser parte de una trama de corrupción de Petróleos de Venezuela en la que desaparecieron al menos 21.000 millones de dólares.

La pregunta es: ¿dónde está El Aissami?

Una fuente dijo a EL TIEMPO que El Aissami está confinando en el complejo militar Fuerte Tiuna, en Caracas, en una especie de “casa por cárcel” en la que no se le permite salir del perímetro asignado y fuertemente custodiado.

Al parecer solo hace ejercicio y mantiene su cuerpo atlético como de costumbre. “No tiene equipos de comunicación y se limita a estar ahí”, dijo la fuente anónima.

Venezuela es un país de rumores. Es casi imposible obtener información oficial. Sobre el caso de corrupción, llamado “Pdvsa Cripto”, debido a que las transacciones de los 21.000 millones se realizaron en cripto monedas, no se supo mayor información.

El Estado solo se limitó a mostrar a los detenidos, que suman unos 40 y formaban parte del círculo cercano de El Aissami. Incluso, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, no hizo nunca hincapié en el nombre del exministro de petróleo.

Hay quienes creen que la “desaparición” de El Aissami no se trata sobre temas de corrupción, o al menos no del todo, sino más bien de que comenzó a ser incómodo para Nicolás Maduro y hasta se habría descubierto una “conspiración” de la que era cabeza. Pero, nada confirmado.

Para el politólogo Nicmer Evans, quien además dirige un medio de comunicación en Caracas, hace medio año le llegó la información de que el jerarca de origen se encontraba en ese momento en una celda 2×2 en Fuerte Tiuna, en “condiciones no muy confortables”.

Evans además aseguró que la fuente insistió en que la desaparición “no solo gira en torno al tema económico y de corrupción, sino de un celo político, e incluso de algunos movimientos de El Aissami que se hicieron sospechosos para la estabilidad del gobierno”.

La caída del gigante

El Aissami era un muchacho que vivía en el estado andino de Mérida. Su nombre comenzó a sonar por su cercanía con los ideales de Hugo Chávez, a quien esperó una vez en un acto en ese estado para denunciar hechos de corrupción. Se dice que desde entonces comenzó su carrera hacia la cima.

Para Estados Unidos es una persona de cuidado. La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo calificó como “narcotraficante especialmente designado”. También se le acusa de tener nexos con el grupo iraní Hezbolá.

Es abogado y criminólogo, pero cuando estuvo al frente del ministerio de Interiores, la criminalidad se desató en el país. Incluso, cuando fue gobernador del estado central de Aragua, las bandas proliferaron, entre ellas el “Tren de Aragua”.

Se hizo militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estuvo al frente de Petróleos de Venezuela y el ministerio de Energía.

Lo último que escribió en X fue : “En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, eso fue el 20 de marzo de 2023.

Maduro dijo en televisión nacional : “Yo he decidido aceptar la renuncia (...) para facilitar todas las investigaciones que deben dar, como resultado, el establecimiento de la verdad, el castigo de los culpables y la justicia". Y más nunca se nombró al ministro.