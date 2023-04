IIzarra, quien fue ministro de Comunicación de Hugo Chávez y de Turismo de Nicolás Maduro, actualmente vive en el exilio en Berlín, Alemania, luego que incautaran todas sus propiedades en Venezuela por oponerse a la dictadura.

El caso de Izarra es excepcional dentro de las filas del chavismo: periodista de profesión, que ejerció como gerente de producción de Radio Caracas Televisión (RCTV), pero renunció por "diferencias éticas" sobre cómo el canal buscaba cubrir las noticias sobre el paro petrolero y golpe de estado al presidente fallecido Hugo Chávez en el 2002. Esta posición le ayudó a darse a conocer entre los partidarios del gobierno.



Referente a este tema, Izarra declara que le dolió más la forma como se cubrieron los hechos del 2002 que el cierre de RCTV en el 2007. "Me rebelé contra la censura y del uso de los periodistas y camarógrafos como carne de cañada para los propósitos de los dueños", comentó el exministro sobre los motivos de su renuncia al canal.

La diferencia entre Chávez y Nicolás Maduro

Izarra no solo fue ministro de Comunicación e Información de Hugo Chávez, sino también de Turismo en el régimen de Maduro, por lo cual puede diferenciar las dos metódicas de trabajo que ambos tienen. "Chávez era un hombre muy carismático y disciplinado, yo por ser ministro de comunicación, debía tener conversaciones con él todo el día, por eso me despertaba temprano para llamarlo, si era al contrario de seguro mi día no empezaba con buen pie", explicó Izarra.El exministro aclaró que Nicolás Maduro es también una persona trabajadora, que constantemente se encuentra realizando actividades, pero hace la diferencia desde el carácter, comentando que el dictador es mucho más serio.

Esta no es la única diferencia que consigue Izarra, quien continúa siendo seguidor de las ideas chavistas. "Chávez tenía todo el poder concentrado en él (...) tomaba solo todas las decisiones, pero Nicolás Maduro tiene el poder diluido entre diferentes personas dentro del régimen", analizó.



Izarra declaró que el poder diluido responde a que existen diferentes áreas dentro del mismo PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y poco a poco se apoderan de terrenos de poder.

El exministro también considera que el gobierno de Chávez buscaba una dirección socialista, mientras que Maduro tiene una dirección "neoliberal" y represiva. "Es importante que se entienda que el plan de Maduro no es el de Chávez a pesar de haber sido heredado", complementó.



Izarra también desconoce que los regímenes de Nicaragua y Cuba sean de izquierda política, de hecho considera que "son lo más parecido a una dictadura de derecha".

Izarra se separó de las líneas del régimen de Maduro en el 2017 cuando admitió que era necesario un cambio de liderazgo dentro de las filas socialistas del país, es por eso que actualmente continúa dudando de la verdadera influencia del dictador, incluso dejando en duda si realmente ganó las elecciones presidenciales en contra de Henrique Capriles Radonski en el 2013.

El mayor conflicto sobre Maduro ascendiendo al poder dentro de las filas del gobierno fue que Chávez no cultivó a un sucesor desde el principio, explica Izarra, que era muy celoso con el poder, no obstante cree que los cubanos influyeron en el presidente fallecido en la decisión de tomarse el tratamiento contra el cáncer allá. "Creo que él pensó que no iba a morir", agregó.

