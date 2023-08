Los heridos por agresiones de simpatizantes del chavismo que se produjeron el martes en el estado Apure (suroeste, fronterizo con Colombia) subieron a 39, según informó este miércoles el precandidato presidencial de Venezuela Henrique Capriles, quien tenía previsto un acto político para en el lugar de los hechos, que no pudo llevar a cabo a consecuencia del ataque.



"Este es el saldo que dejaron los grupos de 'paz', como dice (el presidente Nicolás) Maduro, quienes, además, se identificaron abiertamente con el (gobernante Partido Socialista Unido) PSUV: 39 heridos (7 suturados)", escribió el político en Twitter, donde el martes ya reportó, a través de un video, una decena de lesionados.

Asimismo, denunció este miércoles el robo de 4 motocicletas y 9 teléfonos, "graves daños" a un equipo de sonido, "vidrios rotos" de una casa y daños en ventanas de un automóvil y de un autobús, además de 98 sillas partidas o robadas.



"Esta es la paz y la estabilidad de la que tanto habla el peor Gobierno de la historia. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la protección a los venezolanos? (...) Una vez más, en Venezuela, violan los derechos humanos", expresó el también exgobernador.



Este es el saldo que dejaron los grupos de “paz” como dice Maduro, quienes además se identificaron abiertamente con el PSUV:



-39 heridos (7 suturados).

-98 sillas (partidas/robadas).

-4 mesas (estructura/ tablas).

-4 motos robadas.

-9 teléfonos robados.

-Graves daños a equipo de… pic.twitter.com/tBKTmgs5uG — Henrique Capriles R. (@hcapriles) August 16, 2023

Capriles llamó la atención sobre estos hechos a las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional (CPI) y al fiscal de este tribunal, Karim Khan. El antichavista aseguró el martes que fue "imposible hacer la actividad" debido a que un grupo de "50 motorizados, algunos encapuchados, claramente identificados" con el PSUV, "tomaron el espacio", donde "golpearon a las personas que estaban allí".



Se trata, según el partido opositor que respalda a Capriles -Primero Justicia-, de la séptima agresión de la que es víctima el precandidato o sus seguidores, desde el pasado 29 de mayo, durante sus recorridos en distintas regiones, en busca de votos para las primarias opositoras, previstas para el 22 de octubre, en las que se medirá con otros 12 antichavistas.





El presidente Maduro ofreció este lunes "toda la protección" a políticos opositores víctimas de amenazas y respaldó la investigación de la Fiscalía en torno a la denuncia hecha por la precandidata presidencial antichavista Delsa Solórzano, quien informó que recibió mensajes en donde aseguran que la asesinarán.



No obstante, Maduro no se refirió a este tipo de agresiones, que también recibieron otros antichavistas, como María Corina Machado, ni precisó si la "protección" ofrecida a opositores abarca incidentes como el reportado por Capriles.

EFE