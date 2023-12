‘Son falsas’: sobrina de Natalia Améstica, sobre confesiones de asesinato de Canserbero

Las nuevas versiones sobre la muerte de Canserbero y Carlos Molnar le han dado un giro inesperado a lo que en un principio sería un homicidio-suicidio que ahora investigan como un doble homicidio.



En la confesión de Natalia Améstica –exmánager del rapero-, que se conoció este 26 de diciembre, se supo que ella habría sido la responsable de la muerte del rapero, recibió colaboración de su hermano Guillermo Améstica para manipular la escena del crimen y había dejado que por más de 8 años el mundo creyera que había sido un suicidio.



(Además: ¿Por qué Natalia Améstica asesinó a Canserbero y Carlos Molnar? Esto dice el fiscal).

Señor Fiscal, usted sabe que esas declaraciones que sacó, tanto de mi papá como de mi tía, son falsas, usted lo sabe FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, hay opiniones divididas y hay quienes creen en la versión entregada por Améstica y quienes creen que es un engaño. Entre estas personas se pronunció Claudia Améstica, quien es hija de Guillermo y sobrina de Natalia.



En un video compartido en redes sociales por Impacto Venezuela, Claudia rechazó las declaraciones del Fiscal General Tarek William Saab sobre el caso: “Señor Fiscal, usted sabe que esas declaraciones que sacó, tanto de mi papá como de mi tía, son falsas, usted lo sabe”, comenzó diciendo la joven.



También, denunció que los abogados no habían podido tener comunicación con su padre y su tía, “ni una sola vez desde que llegaron al CONAS”. Además, los detenido llevan “más de nueve días aislados, sin poder saber si estaban bien, si habían sido torturados, si estaban comiendo, nada”.



(No deje de leer: Así fue el día de la muerte de Canserbero: la confesión de Guillermo Améstica).

#26Dic #CasoCanserbero @jesusmedinae: Aquí la confesión sobre asesinato del cantante Canserbero por parte Natalia Améstica y su hermano Guillermo Améstica, autores materiales del hecho. pic.twitter.com/hCBAUY7Tr8 — Reporte Ya (@ReporteYa) December 26, 2023

Rechazamos todo lo que hoy se dijo, todo está viciado, usted lo sabe. Si usted quieres seguir con su show, sígalo, pero no lo haga a costa de la vida de inocentes FACEBOOK

TWITTER

La joven continuó asegurando que las versiones entregadas por sus familiares sobre la muerte del rapero serían falsas: “Entonces, ¿usted espera que yo crea eso? ¿Usted de verdad cree que la gente en Venezuela se puede comer este cuento?”.



“No nos vamos a seguir prestando para su show mediático. Usted está diciendo que están siendo presentados el día de hoy en una audiencia, después de que no ha dejado que nuestros abogados tengan ni siquiera acceso a los expedientes, a las nuevas actuaciones ¿Audiencia de qué? ¿A costo de qué?”, aseveró.



También, indicó que a su tía y su padre les asignaron un defensor público; sin embargo, no se han podido comunicar con este por ningún medio: “El cual hemos llamado, le hemos escrito y jamás nos ha dado la cara”.



“Rechazamos todo lo que hoy se dijo, todo está viciado, usted lo sabe. Si usted quieres seguir con su show, sígalo, pero no lo haga a costa de la vida de inocentes. Mi papá tiene un hijo especial, mi tía tiene un bebé. Usted está rompiendo una familia por seguir con un show”, agregó Claudia sobre la situación por la que atraviesa su familia ante lo que ella define como un “show mediático” de la Fiscalía.



(Lea también: ¿Quién era Carlos Molnar el hombre que también fue asesinado junto a Canserbero?).

#26Dic “SON INOCENTES” 🗣️



Claudia Améstica, hija de Guillermo Améstica y sobrina de Natalia Améstica, acusados por los homicidios de Carlos Molnar y Tirone González, alias Canserbero, rechaza las declaraciones otorgadas este martes por el Fiscal General Tarek William Saab.



“Sr.… pic.twitter.com/QmEojjUNKl — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) December 26, 2023

Incluso, desmintió que su tía hubiera abandonado el país y negó que ella hubiera viajado a Chile luego de la muerte de Cansebero: “Ya basta, la familia no acepta estos videos. Mi padre y mi tía en ningún momento abandonaron el país, señores; mi padre y mi tía se quedaron estando en Venezuela. Mi tía jamás se fue huyendo a Chile, para que lo sepan. Hay incongruencias en lo que les ponen a decir”.



También dijo que su familia había estado siendo amenazada: “Si nosotros no decidimos ser públicos durante este tiempo no fue por miedo, la cantidad de amenazas que como familia hemos recibido por parte de los fanáticos de este señor ha sido gigantesca. Nosotros no tenemos nada que ocultar (…) Por esa razón mi papá y mi tía se presentaron desde el primer día en Fiscalía”



(De su interés: Muerte de Canserbero: revelan la confesión de Natalia Améstica; así lo habría asesinado).



“Si ustedes querían investigar, investiguen; pero no se presten por favor a este show, ya basta”, terminó sentenciando en el clip.



ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO