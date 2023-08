Cada vez Rusia se acerca más a Latinoamérica, una situación bastante incómoda para Estados Unidos y para quienes defienden el modelo occidental. Cuba, Nicaragua y Venezuela son sus principales aliados.



(Lea además: ¿Por qué Venezuela y Argentina retrasan el crecimiento económico de América Latina?



Además de lo ideológico, ¿qué los une? Las sanciones impuestas por los estadounidenses y la Unión Europea, por lo que buscan hacerle contrapeso a estas medidas y lo hacen desde cualquier frente, por ejemplo desde el económico, el más importante.

Para ello, Moscú viene desde hace varios años intentando introducir su sistema financiero conocido como el MIR, a sus aliados. Según reportes de prensa, en Cuba ya comenzó a operar desde marzo.



Con la visita a Caracas del canciller Serguéi Lavrov, este fue uno de los puntos a tratar, la puesta en marcha del MIR, el cual ya habría iniciado operaciones en la Isla de Margarita, donde el flujo de turistas rusos en considerable.

Nicolás Maduro recibió a Lavrov en Miraflores. Foto: YURI CORTEZ / AFP

A finales de julio se iniciaron las pruebas en la capital venezolana. En la primera fase de su inserción, más de 40.000 terminales en puntos de venta en Venezuela se integrarán a MIR. Mientras que la meta final del gobierno es que 30% de los puntos de venta acepten tarjetas emitidas por bancos rusos en rublos.



Ahora Nicaragua también se ha sumado a la inquietud de incorporar el MIR. El ministro de Hacienda y Crédito Público de Daniel Ortega, Iván Acosta Montalbán, aseguró hace unos días que lo que buscan “tal como se hace en Cuba y Venezuela, para neutralizar y derrotar las agresiones financieras estadounidenses”.

#EnVideo📹| Diputado de la AN @JChavezcarora resaltó que en el estado Nueva Esparta ya se está empleando el pago con las tarjetas Mir, por los turistas rusos; un sistema financiero alternativo para esquivar las restricciones impuestas por otros países.#MaduroSíVa pic.twitter.com/4d6jhr0auh — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) July 27, 2023

En el caso de Venezuela, la cual fue bloqueada también del sistema de pagos de Society for World Interbank Financial Telecommunication, mejor conocido como SWIFT , intentaría realizar sus transacciones por esta vía. El SWIFT es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países.

¿Qué tan viable es la incorporación al MIR?

Para Rommer Ytriago, especialista en política internacional de la Universidad Central de Venezuela (UCV), si bien es cierto que a Rusia le funcionó desde 2014 cuando fue sancionada por la anexión a Crimea, “a nosotros eso nos acarrearían más sanciones por el hecho de aplicar un instrumento de fuerza por encima de los otros”, dice Ytriago refiriéndose a Visa y Mastercard.



“Puede que terminen siendo retirados del funcionamiento venezolano. Me parece que todavía nosotros no deberíamos avanzar en esa dirección sobre todo cuando se espera que en la dinámica internacional, Venezuela termine de recapacitarse en muchas áreas”, insiste el especialista.



Hoy los países que utilizan las tarjetas MIR son Vietnam, Corea del Sur, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Osetia del Sur y Abjasia.



Por su parte, Brasil estaría evaluando si incorporarse o no, y esto tiene que ver con el avance de los Brics. No obstante, es un "tema muy complejo", que requiere "tiempo y trabajo" en varias áreas, por lo que no se puede decidir "de golpe", reseñó el medio Sputnik.



Para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, esta integración permitirá una comunicación fluida para agilizar las transacciones de importación y exportación en bolívares y rublos.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

