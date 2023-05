En 1978 Corina Álvarez llegó a Venezuela desde Barranquilla. Su padre, un ingeniero naval, había sido asesinado en la población de Tucacas, en la costa venezolana y ella quería hallar a los responsables. No lo logró, pero 45 años después sigue en Caracas, al igual que miles de colombianos que hicieron de ese país su nuevo hogar.



(Lea además: Venezuela y Colombia anuncian aumento de presencia militar en la frontera)



“Colombia me vio nacer pero mi vida está acá” dice Álvarez a EL TIEMPO, mientras recuerda cómo por aquellos años los colombianos encontraron un país pujante con opciones de trabajo y oportunidades de progreso. Aunque de vez en cuando la discriminación aparecía.

Con el pasar del tiempo se dio cuenta de que sus connacionales eran muchos y necesitaban agruparse, por eso creó junto a otros la Federación Nacional de Asociaciones Colombia Unida (Fedecol) y así empieza desde el año 1987 un trabajo que agrupó a más de 6.000 colombianos en 120 delegaciones en todo el país. La idea era ayudarse en temas de salud, educación, recreación y asistencia.



(Lea además:¿Por qué Venezuela registra inflación a la baja pero sin recuperación económica?)



Pero la crisis también hizo mella y ya desde 2015 cuando miles de colombianos fueron expulsados por el gobierno de Nicolás Maduro, la federación comenzó a sufrir las consecuencias. Poco a poco la situación económica y el retorno de los connacionales limitó las actividades.



Fedecol nunca ha tenido asistencia gubernamental, solo el apoyo de unos cuantos representantes diplomáticos. Álvarez recuerda cómo María Ángela Holguín cuando fue embajadora en Caracas, “ponía dinero de su bolsillo para ayudar a la federación”.

Sin apoyo desde Nariño, los colombianos se agruparon para recoger medicamentos, insumos, ayudar en trámites, operaciones quirúrgicas y demás a cuanto connacional lo necesitara.

Facebook Twitter Linkedin

Fedecol Foto: Cortesía

Colombia me vio nacer pero mi vida está acá FACEBOOK

TWITTER

“Ahora no tenemos ni consulado, por eso necesitamos que lo abran”, insiste Álvarez, quien recuerda que en esa sede hasta se instaló la Escuela de Danza Folklórica Colombiana.



“Estamos desasistidos, siempre hemos sido nosotros los que nos apoyamos. Por ejemplo, uno de los fundadores, el señor Arturo Bello está en una cama por un accidente cerebro vascular. Como colombiano debemos ayudarlo”, relata Álvarez en compañía de otros integrantes de Fedecol.



Con la llegada del presidente Gustavo Petro creen que es una nueva oportunidad para intentar ser escuchados. Ya se han reunido con el embajador Armando Benedetti y con la cónsul Fulvia Benavides, quien ya tomó su cargo pero la sede del consulado sigue sin abrir, así que por los momentos no es mucho la ayuda que puedan prestar.



Facebook Twitter Linkedin

Armando Benedetti, emebajador de Colombia en Caracas, junto a la cónsul, Fulvia Benavides. Foto: Embajada de Colombia en Caracas



“Cuando llegamos en el 77’ todo fue con trámites a través del consulado, así mi mamá nos puso a estudiar aquí en Venezuela de forma legal” dice Nury Ibarra, integrante de Fedecol y quien hoy pide al gobierno colombiano ayuda para su madre en estado de gravedad, es casi imposible costear los medicamentos y exámenes.



En agosto de 2022 el embajador designado por Petro, Armando Benedetti, llegó a Caracas a tomar su cargo, ahí prometió prontitud en la apertura de los consulados, especialmente en la capital y ciudades como San Cristóbal y Valencia, pero la realidad es que nada de esto ha sucedido.



Facebook Twitter Linkedin

La sede está cerrada desde abril de 2019. Foto: Cortesía



Con la ruptura de las relaciones entre ambos países la embajada de Colombia en Caracas explica que el gobierno de Iván Duque cerró los cargos diplomáticos para Venezuela lo que implica un proceso logístico complejo abrir de nuevo todas las vacantes, situación que Cancillería ha demorado.



En ese consulado de Caracas –de los 15 que existían en Venezuela- laboran 16 funcionarios, pero de momento han sido designados estos tres:Fulvia Benavides como cónsul, Hans de Francesco, primer secretario, y Natalia Herrera, como tercera secretaria. “El gobierno del presidente Iván Duque pensó que no se restablecerían las relaciones” y “los cargos fueron asignados a otros países”, recordó una fuente de la embajada a EL TIEMPO.



Se estima que la población de Colombianos en Venezuela es de unos 5 millones, pero no hay cifras oficiales. Actualmente Fedecol comienza a reagruparse de nuevo y ya cuentan con 52 miembros.



Muchos viven en zonas populares de Caracas y se dedican a múltiples actividades, desde profesionales universitarios hasta oficios como barbero, como es el caso de Manuel Molinares. quien llegó hace 13 años al país.



"Tengo 27 años. Llegué en el 2010 siendo un adolescente, me trajeron mis padres en busca de un mejor futuro", relata Molinares quien al igual que sus connacionales no ha podido regularizar sus papeles por falta de consulado. Hoy trabaja en la zona popular de Catia.





La otra cara

En Colombia actualmente viven 2’477.588 de venezolanos según cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, de ese número, 1’400.000 cuenta con Permiso de Permanencia Temporal (PPT) que les permite trabajar.



Eduardo Batistini, quien estuvo al frente de la embajada de Venezuela en Colombia, asignada por Juan Guaidó y reconocida por Iván Duque, dijo a este diario que hasta el año pasado se lograron apostillar 70.000 documentos universitarios con el apoyo de la cancillería colombiana. También se realizaron jornadas médicas y de repartición de alimentos.



Para Fedecol, es importante un apoyo del gobierno colombiano para los connacionales en Venezuela, por eso enviaron una carta a Petro en la que piden como único punto la “reapertura urgente de los consulados en Venezuela”.



Esta semana entregarán la misma carta a la cancillería Colombiana en Bogotá.

Facebook Twitter Linkedin

Carta presidente Petro Foto: Cortesía

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Más noticias en EL TIEMPO

Maduro: 'decisión de EE.UU. sobre Citgo es una bofetada a la cumbre de Bogotá'

'Quiero alertar a Colombia de lo que fue el proceso chavista': M. Corina Machado