Venezuela registra más de 600 protestas en julio: 22 por día

Solo en julio se registraron en Venezuela 671 protestas de la sociedad civil, todas vinculadas a la exigencia de servicios básicos como agua, energía eléctrica y gasolina. En promedio fueron 22 protestas diarias lo que equivale a un 3 por ciento más que el mismo mes del año pasado, esto según el reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

La mayoría de las protestas surgieron de forma espontánea, sin dirección de algún dirigente político. Del total, 185 fueron para exigir derechos básicos, 173 derechos laborales, 152 por la participación política, 141 por salud y 85 pidiendo justicia.



(Lea también: ¿Cuál es la situación del movimiento Lgbt venezolano?)



El informe detalla que las modalidades de manifestación fueron distintas, por ejemplo, 440 de las protestas fueron concentraciones en calles y avenidas, 258 pancartazos, 103 cierre de vías, 34 paro de actividades y 18 marchas.

#InformeOVCS | Primer Semestre 2021



▶️ 3.393 manifestaciones, a pesar del estado de alarma y represión



▶️ 59 protestas fueron reprimidas



▶️ 1 persona asesinada en el marco de protestas



▶️ 25 detenidos



▶️ 7 heridos#22Jul Detalles: https://t.co/TlnCfqL1DF #OVCS pic.twitter.com/WQhEy1KGat — Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) July 22, 2021

El clima de conflicto en Venezuela no cesa, pero es más difícil visualizar los reclamos porque la mayoría ocurre en las regiones y no en la capital. Falta de electricidad o internet, dificultan la obtención de la información .



El observatorio puntualizó que el mes de julio estuvo cargado de exigencias por el rechazo al actual salario mínimo menor a 2 dólares mensuales, la detención de personal de salud solo por pedir insumos y vacunas contra el covid. Pero también se sumaron los maestros reclamando condiciones para retomar clases presenciales.



Se evidenció la preocupación de transportistas, pescadores y productores agrícolas que están dejando de percibir ingresos por falta de combustible para movilizarse. El retardo judicial y la detención de activistas de Derechos Humanos como Javier Tarazona, director de la Organización FundaRedes, encargada de documentar la presencia de los grupos irregulares en territorio venezolano.







ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas

Más noticias

Venezuela: lluvias dejan 15 muertos y más de ocho mil viviendas destruidas

Dar clases en Venezuela, una vocación en medio de la miseria