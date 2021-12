Por el momento, el oro venezolano -30 toneladas- permanecerán en el Banco de Inglaterra y no serán entregadas al gobierno de Nicolás Maduro.



Este lunes el Tribunal Supremo británico, basándose en que Reino Unido reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, decidió a remitir el caso a la División Comercial del Tribunal Superior. En esta instancia se determinará quien se queda finalmente con el material valorado en más de 1.6 millones de euros.

El caso ha sido largo y complejo pues el Directorio Maduro y el Directorio Guaidó -tal como se denominan las partes- han apelado y dado motivos para quedarse con el oro.



La representación del Gobierno alega que Reino Unido mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela por lo que reconoce la administración del actual presidente y que con el dinero del oro se podrían comprar insumos para combatir el Covid.



Por el lado de la oposición, alegan que se mantiene el reconocimiento a la figura del interinato y que si el dinero cae en manos del régimen este se perdería por la corrupción.



Lea también:Más de 200 funcionarios condenados en Venezuela por violaciones de DD.HH



Antes de este fallo se pensaba que Maduro estaba cerca de retomar otra vez el control de este activo, pero en esta nueva sentencia, el Tribunal se apega a que dese febrero de 2019 se tiene a Guaidó como presidente interino y se mantiene la posición de que las elecciones de 2018 en las que resultó electa Maduro fueron "profundamente viciadas".

Con esta decisión de la corte suprema del Reino Unido le informo a los venezolanos que el oro de las reservas internacionales continuará protegido en el Banco de Inglaterra



La dictadura no podrá saquearlo como hizo con los fondos públicos que generó esta emergencia humanitaria. pic.twitter.com/h004TLsXuD — Juan Guaidó (@jguaido) December 20, 2021

Juan Guaidó ha celebrado esta decisión como una victoria. "La dictadura no podrá saquearlo como hizo con los fondos públicos que generó esta emergencia humanitaria", escribió en su cuenta de Twitter.



Esta celebración se da porque la representación de la oposición a través de una junta ad hoc nombrada para el BCV del interinato, pedía a través de un recurso que se anulase un fallo que se emitió en octubre por el Tribunal de Apelaciones, el cual pedía que se no se reconociera de manera "inequívoca" a Guaidó.



Le puede interesar: Países Bajos le niega la entrada a la vicepresidenta venezolana



La División Comercial del Tribunal Superior también evaluará si las decisiones sobre el gobierno interino dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano tienen validez o no y finalmente determinará si entrega o no el oro a la representación de Maduro.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Más noticias

Padrino López niega responsabilidad en el atentado de Cúcuta

Los beneficios de la regularización de personas migrantes en Colombia