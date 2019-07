'Una palabra cambia contexto de una nota y percepción en la gente'

Este viernes se realizó en Medellín el segundo foro de Panas en Colombia, la iniciativa de EL TIEMPO para cubrir la migración venezolana. El tema giró en torno a los medios de comunicación y xenofobia.



¿Cómo estamos contando la migración que nos cambió para siempre?



La apertura estuvo a cargo de Frank So, delegado para asuntos migratorios de Usaid, y Martha Soto, editora de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.



“Muchos dicen que los venezolanos vinieron a ponerle más peso al país. Pero pensemos en esto ¿Por qué no decir que los colombianos han salvado a miles de venezolanos?”, afirmó So.

Por su parte, Martha Soto habló de la importancia de que los medios sensibilicen a la gente para evitar el brote de xenofobia”.



El primer panel, moderado por Cindy Morales, subeditora de ELTIEMPO.COM y creadora de Panas en Colombia, estuvo integrado por José Guarnizo, editor de Semana.com; Jorge Iván Bonilla, jefe del departamento de Comunicación Social de la Universidad Eafit; Willy McKey, escritor y semiólogo político y colaborador de ProDavinci, y Valentina Herrera, periodista de Blu Radio Medellín.



“La migración venezolana se empezó a cubrir de manera periférica y sí hacía falta una noción de Venezuela más amplia", apuntó Guarnizo.

Los panelistas estuvieron de acuerdo en que, al Colombia tener una tradición de país expulsor y no receptor, recién ahora empieza a incorporar nuevos conceptos y por tanto a entender lo que significa esa crisis multidimensional.



“Una palabra puede cambiar todo el contexto, el tono, el enfoque y la percepción de las personas que leen una nota. No es menor que debamos pensar la estructura de lo que escribimos, claro, pero también el periodista debería dejar que esa nota se “intoxique” de lo que ve. ¿A qué me refiero? A que una historia, una historia bien contada, con rostro y humanidad puede explicar mejor lo que está pasando, incluso mejor que un montón de tablas de Excel” afirmó McKey.

Los panelistas hablaron sobre la importancia de erradicar el lenguaje xenófobo de los contenidos periodísticos. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

A su vez, Valentina Herrera, habló sobre la rapidez que significa su trabajo en la radio y afirma que el conocimiento de nuevos formatos ha permitido tener una información más precisa y veraz para la sociedad.



“Todos los contextos migratorios hay que aprender a contarlos de una manera fácil y concreta para que todos entiendan de qué se está hablando. Conocer la diferencia entre migrante y refugiado, conocer qué es apátrida, me ha permitido hacer una mejor cobertura”, indicó.

La academia tuvo su parte en el panel con la participación de Jorge Iván Bonilla, jefe del departamento de Comunicación Social de la Universidad Eafit.



De acuerdo con él, la universidad no sólo está dando herramientas formales a los estudiantes sino que también los capacita en habilidades blandas como la empatía y la sensibilización hacia temas nuevas de la sociedad”.



El foro fue cubierto en las redes sociales de www.eltiempo.com





PANAS EN COLOMBIA