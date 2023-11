¿Cuántos salarios mínimos se necesitan para entrar a un quirófano en Venezuela?

La mayoría de los venezolanos tiene más de un empleo. El salario mínimo del sector público y pensionados alcanza unos 5 dólares al mes, con una inflación de 6,7 por ciento en octubre de este año. En ese escenario, cubrir las necesidades médicas y alimentarias es una dificultad para miles de familias.



Según la última Encuesta Nacional de Hospitales, presentada este lunes, los venezolanos necesitan mínimo 78 dólares para poder entrar a quirófano a una cirugía sencilla y casi ambulatoria. Es decir, casi 27 salarios mínimos.

Para ser operado en un hospital público, la mayoría de los pacientes debe costear desde lo más básico, como gasas y alcohol, si se trata de una intervención pequeña, hasta los implementos más complejos. Por ejemplo, para una operación de fractura de rótula, un paciente puede invertir hasta 600 dólares en el kit de operación. En un centro privado, esta operación puede alcanzar los 5.000 o 7.000 dólares.



Julio Castro, vocero de la Encuesta Nacional de Hospitales, reveló que no solo es el alto costo, sino que entre los hallazgos del monitoreo encontraron que el índice de desabastecimiento en insumos de quirófano, entre enero y septiembre, fue del 74 por ciento.

Julio Castro, director de la Encuesta Nacional de Hospitales. Foto: Cortesía

El también director de la Encuesta explicó que 90 por ciento de los hospitales monitoreados reportaron que se pide al menos un insumo a los pacientes para poder entrar a quirófano.



Otros indicadores medidos en el estudio fueron los tiempos de atención, desabastecimiento de insumos de emergencia, acceso a agua y luz, así como otros relativos al funcionamiento de servicios específicos, infraestructura y otros.



En los tiempos de atención, el reporte indicó que para el período enero - septiembre de 2023, el tiempo promedio de atención de infarto es de 2 horas y 12 minutos. Para este mismo período en el año 2022, el tiempo de espera fue de 2 horas y 18 minutos.



El 29 por ciento de los hospitales monitoreados reportó no tener ni analgésicos mayores ni inhaladores de asma ningún día y el 23 por ciento reportó no tener medicamentos antihipertensivos ningún día.



El promedio de camas de emergencia operativas por hospital es de 34, mientras que para el mismo período de 2022 fue de 37.



Sobre los quirófanos operativos, si bien no hay un estándar internacional en relación a la cantidad de quirófanos que debería tener un hospital, la encuesta detalla que en el área de gerencia hospitalaria se entiende que el rango entre 10 a 15 quirófanos operativos es apropiado para hospitales.



Pero en el periodo enero -septiembre 2023, los hospitales monitoreados contaron en promedio con 4 quirófanos operativos por centro de salud, pese a que la capacidad arquitectónica de estos hospitales está en promedio cercano a 10 pabellones. Así, el índice de inoperatividad es cercano al 60 por ciento.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS