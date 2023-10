Satena ya no volará a Caracas, estos son los motivos

La estatal colombiana Satena ya no operará vuelos entre Bogotá y Caracas. Usuarios reportaron que en el buscador ya la ruta no estaba disponible. EL TIEMPO confirmó con la aerolínea que el destino ya no sería operado.



A través de un comunicado, la empresa explicó que la ruta sería sustituida por Bogotá -Valencia, con "el objetivo expandir la conectividad entre Colombia y Venezuela, facilitando una mayor movilidad y fortaleciendo los lazos entre estas regiones".

Los vuelos entre Bogotá y Valencia se realizarán los días martes y viernes a partir de mediados de noviembre, dice el comunicado.



Valencia era una de las rutas solicitadas y próximas a operar. "En Satena, nuestra misión es ir más allá de las expectativas, ampliar nuestras. La apertura de este nuevo trayecto a Valencia, Venezuela, representará un paso significativo en nuestra misión", indicó Óscar Zuluaga, presidente de Satena.



🆕 al parecer SATENA está dejando de operar sus servicios entre Bogotá y Caracas a partir del 17 de octubre.



En su sistema de reservas ya no aparece disponiblidad de vuelos en la ruta y tampoco promoción de la misma. pic.twitter.com/ALlFcljSSK — dgaviacion_ 🇮🇱 (@dgaviacion_) October 13, 2023



El itinerario de vuelos sería: salida desde Bogotá (BOG) a Valencia (VLN): 5:40 a.m. Salida desde Valencia (VLN) a Bogotá (BOG): 8:45 a.m



"La nueva ruta reemplazaría a la actual entre Bogotá y Caracas que Satena venía operando y que no continuará a partir del 15 de octubre, dado que este nuevo trayecto ampliará las conexiones aéreas", explica el comunicado.



Wingo es otra de las aerolíneas que opera la ruta hacia Caracas, y aunque Satena no explicó si esa empresa tomaría sus espacios, se prevé que estos amplíen operaciones.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS