Nuevamente el diálogo y negociación entre el gobierno venezolano y la oposición entra en fase de estancamiento. Esta vez no por el encarcelamiento del colombiano Álex Saab, sino por un compromiso que aún no se ha cumplido: el desbloqueo de 3.000 millones de dólares de activos venezolanos en el exterior.



En noviembre, ambas partes acordaron en México, país sede de los diálogos, que a través de las Naciones Unidas se crearía un fondo para que el dinero fuera manejado de forma transparente y así atender temas de salud, educación y alimentación en el país.

La semana pasada, Jorge Rodríguez, jefe del sector oficial, aseguró que el dinero seguía retenido y que la oposición no estaba cumpliendo con su palabra.



“Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le robaron al pueblo de Venezuela y que habíamos acordado que se devolviera, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra”, dijo el martes desde la Asamblea Nacional, instancia que preside.



Este viernes, Gerardo Blyde, jefe de la opositora Plataforma Unitaria, aseguró desde Caracas que "kamás se señaló que" los 3.000 millones del acuerdo social suscrito "iban a ser transferidos de un solo golpe, jamás se señaló que iba a entrar a cualquier cuenta del gobierno de Maduro".



Blyde, acompañado por otros integrantes del equipo negociador, además insistió en que la cifra no es de 3.200 sino 3.000 y que para ello hay que destrabar varios asuntos concernientes a temas políticos y jurídicos.

Por ejemplo, aún no se ha creado la comisión que se supone se encargará del proceso junto a la ONU, pero además de ello, hay activos venezolanos en países como Francia, Portugal, Japón, y otros más que “solo conocen ellos”, dijo Blyde refiriéndose a la administración de Maduro.



En estos países se presentan trabas jurídicas, debido al reconocimiento o no de Maduro como presidente y otro factor importante, las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela.



Justo en ese punto parece estar la mayor traba, pues, parece que en gran medida depende de Estados Unidos el desbloqueo de los fondos. Una fuente dijo a EL TIEMPO, que así la oposición junto a la ONU quieran empezar a movilizar los recursos, hay directrices desde la administración Biden que impiden que esto ocurra, pues esto significa relajar sanciones, de lo contrario, los países que tiene los activos venezolanos no se arriesgarían a liberarlos.



Hace unos días la Plataforma Unitaria se reunió con representantes estadounidenses, al ser consultados sobre esto, Blyde respondió que ciertamente EE. UU. está ayudando en el desbloqueo de los fondos.



La administración de Joe Biden ratificó esta semana que las sanciones contra Venezuela se mantendrían, además de reconocer al parlamento opositor como la legítima Asamblea Nacional, esto generó molestia en Maduro, quien pidió se levanten de inmediato las sanciones.



El presidente venezolano dijo que "el imperialismo y sus lacayos peleles y extremistas le robaron a Venezuela de sus bolsillos la cantidad de 411 millones de dólares por día".



Parece entonces que el diálogo, que estuvo paralizado por un año luego de la extradición de Saab a Estados Unidos, vuelve a ponerse en su punto de suspensión, siendo la administración Biden un factor clave para continuarlo o no.



El chavismo amenaza con levantarse y la oposición ha pedido este martes continuar sentados por lo que califican un bien para los venezolanos, sin embargo hasta ahora no se ven garantías de que los 3.000 millones de dólares sean transferidos, ni mucho menos que la administración de Maduro aguante mucho tiempo esperando por los mismos.



Blyde insistió en que es un proceso lento y leyó del documento firmado por ambos sectores que "las partes han identificado un conjunto de recursos perteneciente al Estado venezolano, congelado en el sistema financiero internacional, a los cuales es posible acceder progresivamente, entendiendo la necesidad de obtener las autorizaciones y aprobaciones que competen a instituciones y organismos extranjeros".

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

