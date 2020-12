En vivo: 'Los venezolanos no podemos solos', afirma Leopoldo López

El líder opositor venezolano Leopoldo López hizo un llamado este jueves desde Bogotá para que los venezolanos participen en la consulta popular impulsada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y pidió a la comunidad internacional que siga reconociendo a la Asamblea Nacional elegida en el 2015 y el liderazgo de Guaidó, quien afirmó "se quedará" en el país. "Los venezolanos no podemos solos", afirmó López.



“La lucha por la libertad en Venezuela no es de izquierda ni de derecha. Es una lucha de todos los que crean en la democracia, de todos los que crean en la libertad", afirmó López. “En este momento debemos unificar a todos los que quieran libertad”, afirmó el líder opositor, que aseguró que su “compromiso es que Venezuela sea libre”



López recordó las dramáticas cifras que dejan la crisis sociales, económica, política que vive el país. “Nicolás Maduro es opacidad, es mentira, es un criminal”, enfatizó.



“Nuestro llamado es que nos unamos para trabajar todos”, dijo López, quien afirmó estar agradecido de haberse reunido este jueves con el presidente de Colombia, Iván Duque. “Nosotros estamos convencidos que la coalición internacional a favor de Venezuela, y en contra de la dictadura, la tenemos que fortalecer”.



Iván Duque y Leopoldo López. Foto: Presidencia

“Mucha gente me dice: ¿Hasta cuándo la lucha? Y la repuesta es la misma: Hasta lograr la libertad”, señaló López, quien ratificó convocatoria a la consulta popular, que arrancó el pasado 7 de diciembre digitalmente y tendrá el sábado votación presencial. “Bien vale la pena seguir luchando por Venezuela. Se trata de nosotros, de nuestro futuro, del futuro de 30 de millones que ya nos estamos cayendo por un precipicio”, afirmó.



López señaló que la primera responsabilidad de los que están liderando este proceso “es seguir adelante”. “Es caer y levantarnos. Nosotros sabemos lo duro que ha sido esto”, afirmó el líder opositor, que recordó que en Venezuela todavía hay más de 400 presos políticos que están siendo expuestos a violaciones de derechos humanos. “Por ellos, mujeres y hombres que están presos, alzamos la voz”, aseguró al recordar al periodista Roland Carreño, que “lleva más de 40 días presos por luchar por la democracia”.



"Hoy en Venezuela, repartir un volante es más peligroso que ser un narcotraficante (...) Hoy en Venezuela no se puede hablar libremente. No hay prensa libre en nuestro país”, afirmó López, quien dijo que era necesario "aferrarse a lo positivo: La vocación de la libertad del pueblo venezolano”.



Por eso, el líder opositor retiró que la consulta busca expresar el apoyo del país por la liberar y las elecciones libres.

El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó. Foto: Yuri Cortez. AFP

El opositor calificó las legislativas del 6 de diciembre como un “fraude”. Además, recordó el rechazo internacional que hubo en ese proceso electoral. López pidió apoyo para unas elecciones libres y para que se siga reconociendo a la Asamblea Nacional elegida en el 2015, que tuvo más de 14 millones de votos de apoyo.



López afirmó que Duque reiteró que el apoyo al mandato de Guaidó y a la Asamblea Nacional del 2015. “Agradezco el apoyo del presidente Duque y esperamos el apoyo de todos los países del continente americano, del todos los países de Europa”, afirmó.



El líder opositor afirmó que en la lucha lo que seguía es “estar de pie”. López dijo que el desafío es subir el ánimo, la esperanza,la capacidad de organización. Lo que no podemos permitir es que la sociedad venezolana se 'cubanice'”, dijo el líder opositor.



"Aliviarle la presión a la dictadura es aliviarle la presión a Maduro", afirmó.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

