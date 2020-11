¿Avanza Venezuela hacia la dolarización financiera?

Seis meses después de que fueran publicadas en Gaceta Oficial las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Negociación de Valores Emitidos por el Sector Privado en Moneda Extranjera, se conoció que la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) había autorizado a la primera empresa en más de 17 años para colocar papeles comerciales en moneda extranjera en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC).



En un trino, la Sunaval confirmó el pasado viernes el que se había convertido en un secreto a voces: que la empresa que había recibiría el visto bueno era Ron Santa Teresa S.A.C.A., la principal productora de ron de Venezuela.



A juicio de los especialistas, con esto se avanza en la dolarización financiera del país.



“A pesar de que la liquidación se va a realizar en el sistema bancario nacional, creo que el simple hecho de empezar a permitir que las empresas puedan financiarse o levantar capital en dólares es un paso más hacia la dolarización financiera, y no tanto porque el Gobierno lo quiera, sino porque al final la economía funciona de esta forma”, explicó José Miguel Farías , director de Finanzas de MásValor Casa de Bolsa.



Se remite a cifras recientes de la reputada firma Ecoanalítica, según las cuales, 51,4% de las operaciones en Venezuela se hacen con dólares en efectivo, y que unos 2.100 millones de ellos estarían circulando, actualmente, en el país.



Nadie lo duda. “Aquí va a llegar (la dolarización) desordenada, no oficial, pero va a llegar (…) El bolívar pronto, si no es que ya tiene mucho tiempo muerto, posiblemente deje de existir incluso como unidad de cuenta y como medio transaccional”, dijo Farías, en sintonía con lo que han dicho otros expertos en el área.



Esto, sin embargo, no solucionaría el problema de fondo: “Creer que con una dolarización o con que los bancos puedan mover los dólares que circulan en la economía se acaba el problema económico de Venezuela es no entender la gravedad de los desequilibrios”, advirtió el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, durante un foro reciente organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas.



No obstante, Farías destaca que, en otros procesos de transición económica, en países como Chile o Perú, los mercados de valores se convirtieron en “piedras angulares” para las privatizaciones de lo expropiado.



“Hay muchísima data empírica e histórica que sostiene que la bolsa es el lugar adecuado para empezar a hacer esto”, dice, quien sostiene que sin embargo son necesarios los incentivos adecuados para que el proceso ocurra de la mejor manera y que no haya tanta “asimetría” de información “para que al final beneficie tanto a empresas que participan como a inversionistas que pongan su confianza en financiar a esta compañía”.



(En otras noticias: Tras 10 años, EE. UU. nombra nuevo embajador en Venezuela)La emisión de Santa Teresa fue aprobada por 300.000 dólares.

ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS