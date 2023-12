Fiscalía venezolana revela confesión de presunta asesina de Canserbero, ¿caso resuelto?

En noviembre de este año el Ministerio Público de Venezuela confirmó que se reabriría el caso alrededor de la muerte de Canserbero, ocho años después de que se registrara su deceso en la ciudad de Maracay.



Desde ese momento, se han revelado nuevos detalles de la investigación. Por ejemplo, se manifestó que no se habría tratado de un suicidio, como se dijo en ese entonces.



Ahora, este 26 de diciembre, salió a la luz que la Fiscalía logró obtener una confesión de Natalia Améstica, quien dijo ser la responsable de la muerte del cantante.

El 19 de enero de 2015 el mundo del rap hispano lloró la muerte del famoso cantante Tirone González, conocido artísticamente como Canserbero. Ese mismo día también se encontró el cuerpo de Carlos Molnar, amigo del músico.



Sus seguidores no podían creer que su fallecimiento se tratase de un suicidio, como dictaron en ese momento las autoridades, y como manifestó la única testigo, Natalia Améstica.



Ahora, ocho años después, el caso parece dar un giro drástico, tras conseguir un macabro testimonio por parte de Améstica, quien confesó que ella acabó con la vida de ambos sujetos y manipuló la escena.

Los nuevos detalles del caso

Carlos Molnar y Canserbero. Foto: Particular.

Al mediodía de este martes, 26 de diciembre de 2023, el fiscal general Tarek William Saab citó a una rueda de prensa para dar los últimos detalles de la investigación.



El funcionario expresó que se habrían identificado a los presuntos responsables del doble homicidio.



Se trata de los hermanos Natalia Améstica y Guillermo Améstica, a quienes se les había llegado a imputar por los delitos de falsa atestación y obstrucción a la justicia.



"Hoy el nombre de Tirone González queda reivindicado en lo nacional e internacional, ante quienes quisieron exponerlo como un esquizofrénico", dijo Saab, tras mencionar que, en un principio, se manejó la tesis de que el cantante había matado a su amigo y luego acabó con su propia vida.



Se conoció que durante los últimos años Saab estuvo interesado en el caso, y que tras conseguir el permiso de reabrirlo y encontrarse con varias inconsistencias, finalmente dio con detalles reveladores tras entrevistar personalmente a los acusados.



"En la medianoche del 19 de diciembre, Natalia y Guillermo pidieron hablar nuevamente conmigo para confesar lo ocurrido ese día, y procedieron a brindar la más determinante y trascendental revelación sobre este caso", dijo el Fiscal.

En la entrevista, que se extendió 12 horas, Natalia narró que con premeditación asesinó a su pareja sentimental Carlos Molnar y a Tirone González.

'Homicidios por resentimiento y mucho odio hacia ambos'

"Ella ejecuta los homicidios por resentimiento y mucho odio hacia ambos. Asesina a su pareja con quien convivía durante 10 años, Carlos Molnar, porque según ella este decidió no pagarle el dinero invertido en la gira que acababan de hacer durante diciembre 2014 en Argentina y Chile", dijo el Fiscal.



Mientras que las causas de la muerte de Canserbero serían porque "el mantenía siempre una actitud indiferente hacia ella, de no corresponderle el saludo y de no querer ser su amigo".

Esto pasó ese día

Va a hacia el sofá donde dormía Canserbero en la sala, y le da dos puñaladas en el costado FACEBOOK

La mujer les habría dado un medicamento para dormirlos, Alpram. Vertió una dosis de 10 miligramos en un té que le que luego ofreció a ambos sujetos.



Después los agredió con un arma cortopunzante, dándoles puñaladas mortales.



"Luego llama a su hermano Guillermo quien llega con 3 funcionarios del Sebin que lo asesoran por mil dólares a cada uno de cómo debe modificar la escena del crimen, para así simular el homicidio-suicidio producto de una riña".



Golpean a Canserbero en el rostro "destruyéndole la cara" y Guillermo le dio varias puñaladas más a Carlos. Todo esto sobre las 9 p.m.



Trasladaron el cuerpo del cantante a la cocina y a las 5 a.m. tiraron su cuerpo por la ventana, simulando un suicidio.

#26Dic #CasoCanserbero @jesusmedinae: Aquí la confesión sobre asesinato del cantante Canserbero por parte Natalia Améstica y su hermano Guillermo Améstica, autores materiales del hecho. pic.twitter.com/hCBAUY7Tr8 — Reporte Ya (@ReporteYa) December 26, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.

