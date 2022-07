“Que el cuerpo no aparezca”. Esa fue la orden que Mayi Cumare dio a los sicarios, que por un precio de 8.000 dólares se encargaron de desaparecer y asesinar a su esposo, el profesor y exguerrillero Carlos Lanz. El 8 de agosto de 2020 la víctima salió de su casa y no regresó.



Sus orígenes revolucionarios y militantes de izquierda hicieron a Lanz una figura pública, acompañando en los primeros años a Hugo Chávez para luego continuar en los frentes de izquierda.



El profesor estuvo preso 10 años por estar involucrado junto a otros guerrilleros en el secuestro del estadounidense William Niehous en 1976, siendo uno de los más largos de la historia política venezolana, con una duración de tres años.



Ahora, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha revelado lo que pudiera ser uno de los crímenes más atroces en estos últimos años en Venezuela.



Lanz no fue secuestrado como la familia hizo ver estos dos años, sino que esposa, hija, amigos y amantes de la compañera sentimental se confabularon para asesinarlo, desmembrar su cuerpo y dárselo de comer a los cerdos.



A las 8:30 am de ese 8 de agosto de 2020, en plena cuarentena radical por el Coronavirus, el profesor salió de su casa ubicada en Maracay, en el estado de Aragua, a hora y media de Caracas. Al día siguiente la familia dijo que Lanz, de 74 años, no regresó. Se creó un comité de búsqueda y hasta grafitis se pintaron en la ciudad.



Familia y allegados comenzaron a señalar al Estado y acusaban de una desaparición forzada, lo que encendió las alertas entre defensores de derechos humanos que asomaron incluso que el caso sería llevado a la Corte Penal Internacional (CPI), al tratarse supuestamente de un móvil político.



Saab recordó que los allegados denunciaron que entre los autores materiales estaban “potencias extranjeras”, el Mossad israelí, la CIA y grupos paramilitares colombianos pero todo “sin fundamento”, pero además las coartadas “no eran consistentes”, puntualizó el fiscal en conferencia de prensa este miércoles.

¡Honor y Gloria Eterna al Profesor Carlos Lanz! Su orientación y sabiduría siempre serán luces para las luchas y victorias de los Pueblos. pic.twitter.com/zMEWYILezk — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) July 6, 2022

Los hechos

Luego de dos años, 200 diligencias del Ministerio Público, más de seis fiscales investigando y el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) se determinó que la esposa de Lanz, Mayi Cumare, ordenó el crimen.



Saab detalló que Glen Castellanos - uno de los amantes de Cumare- en confesión, contó cómo sucedieron los hechos. Cumare estaba “obstinada” porque Lanz le reprochaba los hechos de corrupción en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).



Cumare, Con los fondos públicos generaba contratos cobrando comisiones y llegando a tener al menos 18 proveedores a los que cobraba coimas especiales.



Uno de los proveedores y testaferro de Cumare, quien había adquirido propiedades costosas- de nombre Tito Viloria, engañó al profesor con una falsa reunión que tendría lugar en la localidad de Mariara, en el estado Carabobo. Salieron a las 8:30 am de Maracay.

Uno de los implicados Glenn Castellano, narra cómo asesinaron con el pago de Mayi Cumare al profesor Carlos Lanz. Sin duda es un hecho abominable pic.twitter.com/JBsLFnLkYL — Julio Riobó VTV (@JRioboVTV) July 6, 2022

Llegando a la supuesta reunión, una camioneta azul interceptó a Lanz y a Viloria. Dos sicarios contratados por Glen Castellanos, quien estuvo preso y tenía conexiones en la cárcel de Tocorón -una de las más peligrosas del país- se encargaron del crimen.



Detrás del vehículo de los delincuentes, iba Castellanos en otro automóvil para verificar que el plan se ejecutara.



Los sicarios llevaron al profesor Lanz hasta una finca en el estado llanero de Cojedes, a cuatro horas de Caracas. “Sentaron a Lanz en un bloque, le dijeron que se pusiera de rodillas, él no quiso, se puso de pie y le dispararon dos veces en la sien derecha”, relató Glen Castellanos en un video difundido por el Ministerio Público.



El capataz de la hacienda, Elis Becerra, de nacionalidad colombiana, junto a los asesinos, desmembraron al exguerrillero y se lo dieron de comer a los cerdos.

"Técnicas criminales nunca antes vistas en Venezuela y que son provenientes de Colombia", sentenció el fiscal Saab, señalando que son prácticas de las llamadas “casas de pique” originarias del vecino país.



Castellanos- amante de Cumare, dijo en su declaración, que aprovechó de quitarle al cadáver de Lanz, un botón con la forma de la espada de Simón Bolívar, que el profesor siempre cargaba consigo. “Lo tomé como un trofeo de guerra”, dijo Castellanos.

Justo la noche del 5 de julio, varios defensores de derechos humanos denunciaron la detención de Mayi Cumare ocurrida ese mismo día, alegando que se trataba de una represalia por parte del Estado, que hasta hoy era el supuesto responsable de la desaparición.



Se emitieron órdenes de aprehensión para: Mayi Cumare (esposa), Glen Castellanos (amante de Cumare), Tito Viloria (amigo de Lanz), Elis Becerra (capataz). También para José Pinto, Hely Pinto, Zaida Suárez, Darwin Zambrano,Oliver Medina, Maryuri Acevedo.



Imputados por encubrimiento: Diego Atehortua, Alyeska Berenice Gil Cumare, Abyayala Esperanza Lanza Cumare.



“Este hecho fue tan minuciosamente organizado, que tuvieron la coartada perfecta para el crimen perfecto”, aseguró Saab.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

Corresponsal El Tiempo

Caracas, Venezuela

