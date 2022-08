El temor por la inestabilidad económica ha regresado en los venezolanos pues repentinamente el dólar paralelo pasó de 6 bolívares a 9 bolívares en un abrir y cerrar de ojos, depreciando la moneda local en 20 por ciento en solo horas. Supermercados y comercios comenzaron a cambiar precios a pesar de las amenazas gubernamentales, que intentan estabilizar la moneda.



“No podemos volver al caos y a la hiperinflación”, repetía Carmen Pérez en un mercado popular de Caracas al darse cuenta de la acelerada variación del dólar frente a la moneda local. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) pasó de 6,18 bolívares por dólar a 7,83 bolívares hasta el viernes, mientras que la paralela llegó a 9 para luego quedarse en 8 tras una nueva intervención bancaria.



El remarcaje de precios había quedado atrás luego de que el país comenzó una recuperación desde finales de 2021. Incluso, el 23 de agosto, un día antes de que el dólar comenzara a subir, el presidente del BCV, Calixto Ortega, dijo en transmisión de televisión que Venezuela llevaba cuatro trimestres creciendo dos dígitos, asegurando frente al presidente Nicolás Maduro que en el primer trimestre de 2022 el repunte fue de 17,04 por ciento y el segundo trimestre arroja un 18,7 por ciento. Luego de esas declaraciones todo cambió.

Si el dólar se mantenía estable, en la calle los ciudadanos se preguntan qué sucedió de pronto. “El BCV no tiene cómo estabilizar la tasa de cambio porque no tiene reservas y porque el público no quiere bolívares”, explica el economista y profesor universitario José Guerra, quien ya ha advertido que las intervenciones bancarias no son sostenibles en el tiempo.



“El salario mínimo mensual que en marzo de 2022 era 30 dólares hoy es 15”, insiste Guerra al explicar los efectos del alza del dólar sobre la población, que aún siente el temor de volver a la inestabilidad cambiaria.



Para el economista Ángel Alvarado, el resultado de la variación del dólar se da en una economía donde el dólar marca el 97 por ciento de los precios. “La depreciación del bolívar es una verdadera pesadilla para muchos venezolanos que soñaban con que los salarios estaban mejorando, pero los días de la hiperinflación parecen volver mientras siga la vulnerabilidad fiscal”.



Hay quienes auguran que para finales de año el tipo de cambio superará los 14 bolívares, una pesadilla si el país solo sigue sobreviviendo con los ingresos del petróleo, que vinieron a mejorar la economía debido a la guerra en Ucrania.

Los tres nuevos billetes, de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares, que representan respectivamente entre 1,6 y 8 dólares al tipo de cambio reconocido por el Banco Central de Venezuela (BCV). Foto: @BCV_ORG_VE

Oficialmente se sabe que han sido al menos 40 las inyecciones a la banca, que a un alto precio lograron mantener el tipo de cambio, especialmente cuando la moneda local se depreció un 76 por ciento en 2021. Según datos del BCV, la inflación del primer semestre fue de 48 por ciento, muy por debajo del 130.000 por ciento de 2018, 9.585 por ciento en 2019, 3.000 por ciento en 2020 y 686 por ciento en 2021.



“Hay quienes pretenden perturbar la recuperación económica y vuelven a sacar el expediente del dólar paralelo”, dijo Maduro el jueves, luego de la abrupta variación del dólar. En videos a través de las redes sociales se observaba a los trabajadores de supermercados recogiendo la mercancía para modificar los precios.



En su afán por controlar la situación, la Superintendencia para la Defensa de Derechos Socioeconómicos (Sundde) fiscalizó comercios en Caracas para evitar que los productos fueran ofrecidos a la tasa del “dólar negro”.



Incluso, el Ministerio Público alertó de más sanciones a aquellos comerciantes que no se rijan por la tasa oficial del BCV de 7,8 bolívares por dólar en vez de 8 o 9.

Piden dolarizar salarios

Aunque en Venezuela circulan dos monedas, dólar y bolívar, además de diversos métodos de pago, los salarios de la administración pública son depositados en bolívares, que al tipo de cambio quedaron en unos 15 dólares luego del aumento del dólar.



Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), una familia de 4 miembros necesita 143,06 bolívares o 20,58 semanal para cubrir la carga calórica de supervivencia, equivalente al 60 por ciento de sus necesidades alimenticias.

Ante el inestable panorama, partidos opositores a Nicolás Maduro piden que la propuesta de dolarización del salario sea tomada en cuenta. Primero Justicia (PJ) ha propuesto desde 2015 que la medida se haga realidad.



“La pésima gestión de Maduro en el área económica trajo como consecuencia una nueva devaluación del bolívar, pulverizando de manera definitiva el salario de los trabajadores y las pensiones”, dijo en conferencia de prensa Tomás Guanipa, secretario general de PJ.



Lo cierto es que solo esta semana, cuando se inició el medidor del tipo de cambio, se verán los resultados de la intervención del BCV a la banca. De ser positivos, el dólar paralelo se mantendría en la banda de los 8 0 9 bolívares. De lo contrario, el alza será inminente.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

