Johan Boscán volvió al punto de partida. Retornó a Maracaibo. Un pensamiento lo atormenta: no reunió el dinero para pagar la cirugía de cadera que a su niña de 11 años le deben hacer en Caracas, antes de que finalice mayo del 2020, para retirarle los tornillos que le dejaron un año atrás. Ángeles* se olvidó de los 12 meses vividos en Bogotá. En un pueblo del Estado Táchira quiere borrar de su mente lo que padeció de vuelta al camino: el abuso de un trochero que la condujo por una de las rutas ilegales fronterizas, entre Cúcuta y San Antonio, a cambio de 18 dólares (70.000 pesos).

Johan y Ángeles cuentan que los echaron de las piezas donde vivían porque no tenían cómo pagar 76 (300.000 pesos) y 40 dólares (160.000 pesos) de arriendo, cada uno. La pandemia no le permitió a él seguir reciclando aparatos aprovechables. A ella la corrieron del trabajo de empleada doméstica, porque la patrona tuvo miedo de que llevara la COVID-19 a la casa. Se calcula, a corte del jueves 28 de mayo, que 66.492 venezolanos han regresado a su país por los ‘corredores humanitarios’, como ha llamado el Gobierno colombiano al retorno, explicó Felipe Muñoz, gerente para la migración desde Venezuela, oficina adscrita a la Presidencia de Colombia.

El retorno para ellos es un “triple calvario”, a juicio de Tulio Hernández, sociólogo e inmigrante venezolano e investigador de la diáspora: “Primero, supone para el emigrante un fracaso no haber tratado de mejorar su vida en otro país, y tenerla que interrumpir. Segundo, por el calvario del retorno. Pasar días sin saber exactamente cómo volver, o estar en la calle sin tener con qué pagar un alquiler. Y luego el calvario al que lo somete el Gobierno venezolano a su llegada, refugiándolo en lugares inhóspitos. A eso se le suma el rechazo que en algunas poblaciones ha generado el miedo de que los venezolanos que vienen de Colombia lleguen contaminados”.



El relato de Johan confirma en parte las palabras de Hernández. El 4 de abril, a eso de las 2:00 de la tarde, llegó al Puente Simón Bolívar, en Cúcuta. Del lado colombiano lo asistió la Cruz Roja y Migración Colombia. Le tomaron la temperatura y les ofrecieron unas ayudas. Una hora después estaba en territorio venezolano. “Estuvimos ahí, en la aduana. Nos iban a hacer unos exámenes para poder circular, cosa que fue mentira. Ellos nos trasladaron al terminal de pasajeros de San Antonio y ahí nos tuvieron día y medio para después llevarnos a un refugio. Ahí estuvimos 14 días, los primeros fueron fatales. Nos trataban mal los guardias y los que estaban encargados del Gobierno, hasta que pasaron los días y nos llevaron un poquito más de comida. Había muchos niños. A los 14 días nos trasladaron a Maracaibo en un avión y aquí me recibieron en el aeropuerto. Nos hicieron el examen de Covid y nos pasamos 14 días más en casa”, dice Johan.

La historia de Ángeles, por el contrario, es ruda. El 11 de abril hizo el trayecto de Bogotá a Cúcuta en autobús. Como no tiene pasaporte, tuvo miedo de atravesar el puente, entonces contrató a un trochero para irse por la ruta por donde entró un año atrás. Le resulta difícil contar por celular lo que ocurrió. Habla y se le acaban las palabras, guarda silencio, solloza. “Estábamos caminando y de repente empezó a mirarme. Se me lanzó y me manoseó. Yo lo empujé. Fue muy humillante. Él no quería continuar el camino, entonces le dije que me iba sola”. Ángeles No quiso referirse más al tema.

“Estuvimos ahí, en la aduana. Nos iban a hacer unos exámenes para poder circular, cosa que fue mentira"

Johan Boscán

Al día siguiente estaba en el terminal de San Cristóbal y de ahí se fue a su pueblo. Nadie le tomó una prueba porque no encontró personal sanitario. “Llegué a esa terminal y daba tristeza lo que vi. Me vine para mi pueblo lo más rápido que pude y estoy buscando qué hacer, porque hay que vivir. Siento que la cosa está más dura que cuando me fui y lo que traje de plata ya se acabó”, cuenta.

Las fotografías que Gustavo Atencio envió vía Whatsapp para este reportaje, muestran la realidad de la terminal de transportes de la capital del Táchira: gente durmiendo en las calles, en hamacas, apretujadas entre maletas y bolsas, preparando los alimentos a la intemperie. En ese punto no hay asistencia en salud ni elementos de bioseguridad, como tapabocas. Gustavo vivió dos años en Bogotá y regresó a Maracaibo vía San Cristóbal a comienzos de mayo.