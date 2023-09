Relatores especiales de las Naciones Unidas y expertos independientes instaron este miércoles al Gobierno de Estados Unidos a "poner fin" a la detención del empresario colombo-venezolano Álex Saab.



“Lamentamos profundamente que, casi dos años después de su extradición, Álex Saab siga detenido a la espera de juicio por una presunta conducta que no se considera delito internacional y que, por tanto, no debería haber sido objeto de jurisdicción extraterritorial o universal”, apuntaron Alena Douhan y Livingstone Sewanyana en un comunicado conjunto.

En el sitio web de las Naciones Unidas se lee que los expertos subrayaron que las acciones contra Saab no sólo constituyen una violación de sus derechos humanos -como el derecho a no ser detenido arbitrariamente, a la presunción de inocencia y a las garantías de un juicio justo-, “sino también una violación del derecho a un nivel de vida adecuado para millones de venezolanos, como resultado de la interrupción abrupta de su misión para la adquisición de bienes esenciales”.



Douhan y Sewanyana indicaron que la detención de Saab en Cabo Verde habría sido con irregularidades. Esto debido a que no existía una alerta roja de Interpol.



Además, aseguraron que a Saab no se le mostró una orden de detención.



En Caracas, Venezuela, murales del empresario colombiano Álex Saab. Foto: Ana Rodríguez Brazón/EL TIEMPO

La información de los expertos indica que Saab permanece detenido en el Centro Federal de Detención de Miami, que no es una institución penitenciaria, sino un centro administrativo de prisión preventiva donde los reclusos no están separados por el tipo y la gravedad del delito, detalla el sitio web.



Los reportes también destacan que Saab sufre unas condiciones de detención deficientes, incluyendo una alimentación de mala calidad y un tratamiento médico inadecuado, factores que están afectando negativamente a su salud.



“Instamos a Estados Unidos a que cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, ponga inmediatamente en libertad a Álex Saab y retire todos los cargos en su contra”, concluyeron los expertos.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS