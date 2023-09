Las autoridades del municipio Pedro María Ureña, en el estado Táchira, regularon mediante un decreto la movilidad de los taxistas colombianos. El objetivo de esta limitación es igualar el tránsito de los conductores de ambos países por los puentes internacionales.



Javier Velasco, representante del gremio de taxistas de la frontera en el lado venezolano, dijo, que siempre han mantenido respeto hacia las autoridades de Colombia y que han cumplido con los documentos que les han exigido.

Pero, aseguró, en julio se publicó en Cúcuta un decreto que les cercena el derecho a trabajar en igualdad de condiciones con sus pares del otro país



"Nos prohíben hacer el servicio puerta a puerta, nos dan ocho rutas y no podemos salirnos porque, si lo hacemos, inmovilizan los vehículos. No podemos ir a los barrios, cuando nosotros somos un servicio puerta a puerta. Prácticamente nos están diciendo no ingresen", dijo Velasco.

Los taxistas tachirenses piden al Área Metropolitana de Cúcuta que deroguen el decreto que se aprobó para que así haya igualdad en el trabajo y no se siga violando el derecho al trabajo, tanto para los taxistas de Venezuela como los de Colombia.



Del lado colombiano, conductores han protestado porque aseguran que en Venezuela se cometen injusticias en su contra.



"El convenio entre los dos gobiernos nos autoriza a cargar pasajeros por puestos desde el territorio venezolano hacia el colombiano y las autoridades venezolanas lo impiden. Vulneran esos derechos y exigimos el derecho de igualdad", reclamó recientemente uno de los trabajadores.



Del lado colombiano, conductores han protestado porque aseguran que en Venezuela se cometen injusticias en su contra. "El convenio entre los dos gobiernos nos autoriza a cargar pasajeros por puestos desde el territorio venezolano hacia el colombiano y las autoridades venezolanas lo impiden. Vulneran esos derechos y exigimos el derecho de igualdad", reclamó recientemente uno de los trabajadores.

