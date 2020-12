Comunidad internacional rechaza los comicios legislativos de Venezuela

Luego de las cuestionadas elecciones legislativas de este domingo en Venezuela, las cuales fueron convocadas por el régimen de Nicolás Maduro, más de una veintena de países se han pronunciado en contra de los comicios en ese país.



En América Latina, unos 16 países ya expresaron en una declaración conjunta la falta de “legalidad y legitimidad” de estas parlamentarias.



Los países firmantes de la declaración son Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía.



En el documento, este grupo de países, que incluye miembros del Grupo de Lima, llama a la comunidad internacional a que "se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela".



Los firmantes reiteran que las elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela se celebraron "sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional".



El comunicado concluye con una llamada a los venezolanos "de todas las tendencias ideológicas y afiliaciones partidarias" para que se comprometan a un proceso de transición con el fin de celebrar "unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, lo más pronto posible".



Pero además de los países de la región, otros como Alemania, el Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos también expresaron su preocupación por estos comicios.

La comunidad internacional reiteró su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Foto: Yuri Cortez. AFP

El gobierno estadounidense, por su parte, dijo que “seguirá reconociendo” al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.



"La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, que está en el poder de manera ilegítima porque robó las elecciones de 2018, se beneficie de robar una segunda elección", advirtió Mike Pompeo en un comunicado, reafirmando que los comicios fueron una "farsa".



Entre tanto, Josep Borrel, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, afirmó que las elecciones legislativas realizadas el domingo en Venezuela no cumplieron con "estándares internacionales mínimos". Borrell también agregó que el bloque "no puede reconocer este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente".



En cuanto a Londres, el ministro de relaciones exteriores británico, Dominic Raab, expresó que su gobierno “no reconocerá la legitimidad” de la nueva Asamblea Nacional Venezolana. "El Reino Unido no reconocerá la legitimidad de una nueva Asamblea Nacional venezolana basada en unas elecciones profundamente defectuosas el 6 de diciembre", afirmó Raab en un tuit.



"Seguimos reconociendo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente constitucional interino de Venezuela", agregó.



Finalmente, el Gobierno alemán declaró que los comicios de este domingo en Venezuela no fueron ni libres ni justos, y tampoco cumplieron a su juicio los estándares mínimos internacionales, y apuntó a la baja participación como síntoma de la falta de confianza de la población en el proceso.



"Ya expresamos previamente nuestras grandes dudas, que efectivamente no han quedado despejadas con la celebración de los comicios. Nuestros temores se han confirmado. Desde nuestro punto de vista, las elecciones no fueron ni libres ni justas", señaló la portavoz de Exteriores, Maria Adebahr, en una rueda de prensa ordinaria.



Subrayó, asimismo, que los comicios "no cumplieron con los estándares mínimos internacionales, ni tampoco con la necesidad de un proceso político inclusivo para superar la crisis nacional que se viene observando en Venezuela desde hace bastante tiempo".

