Este lunes tendrá lugar la reapertura total de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, que estuvieron cerrados para el tránsito de vehículos durante siete largos años de distanciamiento.



(Le recomendamos: ¿Qué expectativas hay en Venezuela por la reapertura de la frontera?)



Al respecto, Luis Alberto Russián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), habló con EL TIEMPO sobre las expectativas de ese gremio de cara a la reapertura.



(Vea también: 'Dossier Venezuela': Apure, la tierra con presencia de Eln y disidencias)

¿Cómo cambia la realidad para los empresarios a partir de mañana 26 de septiembre ?



Con la apertura de los puentes comienza una nueva etapa, un paso más hacia la normalización e institucionalización de la relación. Va a permitirse el paso de mercancía por lo que las aduanas se encargarán de la tramitación de la actividad comercial. Al estar cerradas en los últimos años se fomentan distorsiones que fomentan la informalidad.



Por otra parte, empiezan a restablecerse los vínculos históricos de siempre , y también es un paso a la factibilidad del paso de personas con sus vehículos privados, y de transporte de personas que históricamente pasaron por ahí.



(Además: Venezuela pide a Colombia investigación contra exdirectivos de Monómeros)



Esto va a tener repercusión en el mercado nacional de ambos países pues en los últimos años han buscado socios fuera de la región. Son pasos encaminados en el restablecimiento.



¿Qué beneficios para Venezuela y Colombia trae esta nueva etapa?



Los primeros beneficios son para la gente de frontera. La expectativa positiva ha traído mayor flujo de dinero en la zona, que haya más empleo en la zona , a que la gente le cambie el humor en su cotidianidad porque tiene esperanza , le apuestan a que esta nueva etapa, más allá de las diferencias y limitaciones, va a permitirle a la gente sentirse mejor y con más recursos para vivir.



En los últimos años el cierre de la frontera ha implicado una afectación directa de las actividades formales no sólo por los impuestos, sino la calidad de los empleos , una afectación en la ganadería, agricultura, turismo. Podemos empezar a tener proveedores cercanos.



(Siga leyendo: Conviasa no podrá volar a Colombia por estar en la 'lista Clinton')



Nos está permitiendo retomar una agenda de temas de competitividad, pasando de una agenda de resiliencia, un tanto aislados , pero ahora, al tener un socio comercial tan cercano, hay que evaluar las brechas, para ver cómo se trabaja en el acercamiento .



Aspiramos a que se establezcan instancias público- privadas para el diseño de políticas públicas coordinadas y binacionales para solucionar las diferencias que surjan de un lado y de otro.



¿Cuáles son los principales retos ?



Los retos son muchísimos, los desafíos enormes para Venezuela , pues los últimos años como hemos estado dedicados a otra agenda, no la de competitividad e innovación, hay brechas que trabajar .



El tema de los servicios públicos y el costo de los servicios públicos en Venezuela, los insumos, la infraestructura hay que ponerla a tono. La falta de financiamiento que se da en Venezuela , la voracidad fiscal, son tantos los temas que tenemos a efectos de la relación comercial y la integración binacional como la migración, hay que volver a establecer reglas, normas comunes , tenemos que reconstruir una relación que fue muy amplia y diversa.



(Lea también: Encuentro de parlamentarios en la frontera con Venezuela fue suspendido)



Lo importante es que se defina la agenda, que se tenga la voluntad de trabajar de un lado y del otro, de la mano del sector público con el sector privado , para poder tomar esta senda de crecimiento común para que la gente, tanto de Venezuela como de Colombia se vean beneficiadas.



¿Puede la frontera convertirse en la zona económica que impulse la economía del país,?



La frontera es un agente dinamizador de la relación binacional y puede convertirse en la bisagra de este contacto. Lo que sucede es que históricamente las zonas fronterizas han sido olvidadas desde las capitales. Esto presenta un nuevo capítulo con nuevas oportunidades y por supuesto que sí, la frontera puede jugar un papel muy importante siempre que sea atendida y haya voluntad.



(Además: Benedetti anuncia llegada de buque con urea a Barranquilla desde Venezuela)

La frontera es un agente dinamizador de la relación binacional y puede convertirse en la bisagra de este contacto FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo se ve la relación en unos 5 años?



Ojalá de aquí a cinco años esta senda de crecimiento , esta voluntad se haga efectiva. Hasta ahora estamos en el proceso de la recomposición, de restablecimiento de la comunicación de la confianza y nada sería más sano que esa confianza se cultive , pero como las relaciones interpersonales, la confianza se gana con el trabajo y esfuerzo de todos los días.



(Le recomendamos: Informe de ONU sobre crímenes en Venezuela pone presión a relación con Colombia)



Ese es uno de los grandes desafíos , ojalá sea positivo. Quizás de aquí a cinco años Venezuela vuelva a ser parte de la Comunidad Andina , se logran unos avances adecuados , si hay una estrategia satisfactoria apostemos a lo positivo y pensemos en grande.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Otras noticias internacionales: