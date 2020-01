El rechazo frente a elección de nuevo jefe del Parlamento venezolano

El gobierno de Colombia fue uno de los primeros en pronunciarse este domingo tras la autoproclamación del diputado Luis Parra, rival del opositor Juan Guaidó, como presidente del Parlamento de Venezuela en un proceso que tildó de "fraudulento" y falto de garantías.



"El resultado de un proceso de elección de la Mesa Directiva realizado de manera fraudulenta, sin transparencia ni garantías, no será reconocido por el Estado colombiano", indicó en Twitter la Cancillería colombiana.

Además, rechazó "categóricamente" que la proclamación de Parra se efectuara en el Palacio Legislativo sin la presencia de Guaidó ni otros diputados de la mayoría opositora. "Este nuevo atentado contra la democracia del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro debe ser condenado por todos los Estados comprometidos con la vigencia del Estado de Derecho y los Derechos Humanos", instó en un tuit posterior.



Tras la votación en la Asamblea Nacional de Venezuela, a la cual Guaidó no pudo ingresar por restricción física de la Policía, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien ha expresado en numerosas ocasiones su apoyo inquebrantable a Guaidó, condenó los "actos de violencia" y "cualquier acción de usurpación realizada contraria a la legitimidad constitucional y a las mayorías" del Parlamento venezolano.



Y, por su parte, Estados Unidos, uno de los mayores críticos del Gobierno de Maduro, calificó de "farsa" la votación y reafirmó su respaldo a Guaidó, al que dijo que seguirá considerando "presidente interino" de Venezuela. "Las acciones desesperadas del antiguo régimen de Maduro, impidiendo ilegalmente por la fuerza la entrada al edificio de Juan Guaidó y de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional, ha hecho que el 'voto' de esta mañana, que carece de quórum y no cumple con los estándares constitucionales mínimos, sea una farsa", consideró el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado de EE.UU., Michael Kozak

En esto coincidió el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, al subrayar que su país no reconocerá el resultado de esa votación, en la que se impidió "a la fuerza" la reelección de "Juan Guaidó para la Presidencia de la AN y del Gobierno interino, crucial para la redemocratización del país".



El canciller chileno, Teodoro Ribera, lamentó esos incidentes, que describió como "actos intimidatorios de la dictadura de Nicolás Maduro en contra de los diputados elegidos democráticamente y en pleno ejercicio de la AN (Asamblea Nacional)". Para el mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, el hecho representó, además, "un atropello" contra Guaidó y "una nueva muestra del autoritarismo del régimen de Maduro" que "aleja aún más a Venezuela de la senda democrática que el mundo entero le augura".



En tanto, el canciller de Paraguay, Antonio Rivas, aseguró que hoy "se ha atentado una vez más contra el último bastión democrático subsistente en Venezuela y muestra una vez más las intenciones de Maduro y sus allegados de evitar, a cualquier costo, el desarrollo de comicios libres y transparentes en el seno de la Asamblea Nacional".



Mientras el Gobierno interino de Bolivia, que asumió tras la renuncia de Evo Morales -histórico aliado de Maduro-, rechazó también la "manipulación e intervención" en el Parlamento de Venezuela y ratificó su apoyo a Guaidó. Una respuesta similar emitió Costa Rica, que además de calificar de "inaudita y burda maniobra" el impedimento de entrada a Guaidó, advirtió que no reconocerá "ninguna representación que pretenda el régimen de Maduro, pues carece de toda legitimidad".



Una crítica a la que se sumó el líder del partido español Vox (ultraderecha), Santiago Abascal, quien indicó que "los socios de Pablo Iglesias, Zapatero y Sánchez dan un golpe institucional en Venezuela para hacerse con el Parlamento".

Reacciones internas

Tras la controvertida elección, el diputado Luis Parra afirmó que no van "a seguir enganchados en el pasado".



"Juan Guaidó para nosotros es el pasado y tenemos que abrirle la puerta al futuro", agregó. En respuesta, el coordinador de Primero Justicia, el partido del líder opositor Henrique Capriles y al que pertenecía Parra, señaló: "Ellos (Parra) no representan al pueblo venezolano, es una maniobra para tratar de imponer a un grupo de cómplices de Maduro y su régimen en la Asamblea Nacional".



Y el grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) calificó desde EE.UU. como un "golpe" al Parlamento la elección de Parra y culpó a Guaidó por haber permitido la reincorporación en 2019 de diputados que hoy votaron para removerlo. En la tarde del domingo, Guaidó abrió una sesión paralela e improvisada del Legislativo tras no reconocer la nueva junta directiva.



