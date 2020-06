Venezuela designa los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral

Tal y como se esperaba, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen venezolano designó y juramentó a los cinco nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Solo una de las rectoras de la cuestionada directiva anterior, Tania D’Amelio, repitió designación. Aún con nuevos nombres, la tendencia sigue siendo la misma: predominantemente chavista.



La magistrada Indira Alfonzo, quien se desempeñaba como presidenta de la Sala Electoral del TSJ, se convirtió en la sucesora de Tibisay Lucena como presidenta del órgano electoral.



Desde antes de que el TSJ confirmara su nombre para este cargo, líderes de opinión recordaban a través de redes sociales que Alfonzo había sido sancionada por Canadá el pasado 30 de mayo. De hecho, D'Amelio también tiene sanciones de EE. UU. y Panamá.



“Hace tres años, la abogada Indira Alfonso se estrenó como magistrada ilegal del TSJ con un recurso de amparo contra los pueblos indígenas de Amazonas y Apure eliminando a 3 diputados a la AN profundizando la dictadura”, recordó el exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla.



También se confirmó, mediante el fallo, la designación del exprimer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Rafael Simón Jiménez, como vicepresidente del CNE, lo que ha sido visto como una concesión hacia la oposición.



Sin embargo, y según destacó el periodista especializado en temas electorales, Eugenio Martínez, este cargo tiene poca importancia técnica. “Es algo más simbólico que efectivo para lograr equilibrio institucional”, plasmó en un tuit.



Sin embargo, Martínez destacó la importancia como rectores opositores que ahora tienen el abogado José Luis Gutiérrez, hermano de un conocido dirigente opositor del partido Acción Democrática, uno de los cuatro principales de oposición, y quien ahora será rector principal de la Junta Nacional Electoral, uno de los órganos subordinados del CNE.



La quinta rectora principal es la expresidente del TSJ Gladys Gutiérrez.



La designación y juramentación se hizo con la misma celeridad con la que el TSJ suele actuar cuando se trata de asuntos que, precisamente,



Hace apenas una semana, el TSJ declaró omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional (AN), encabezada por el líder opositor Juan Guaidó –reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 países, en la designación de los nuevos integrantes del Poder Electoral venezolano–, una tarea que correspondeal poder legislativo, y para la que ya se había conformado un Comité de Postulaciones con representación de ambas fuerzas políticas.



El martes, mediante otra sentencia, el TSJ exhortó a ese comité que consignara un listado de los preseleccionados para integrar el CNE.



Y antes de que se cumpliera el plazo de 72 horas que habían dado para que cumplieran con esto, ya su oficina de Información y Comunicaciones estaba convocando al acto de juramentación de los rectores principales y sus respectivos suplentes del CNE, en la sede del poder judicial, en Caracas.

Reacción de la oposición

Luego de conocerse la designación de los nuevos recotres del CNE venezolano, la oposición reaccionó a esta noticia.



"Han rechazado una oportunidad para construir una salida a este desastre, para devolverle el poder a los venezolanos dentro y fuera del país, de decidir nuestro destino", tuiteó el diputado opositor Ángel Medina, quien presidía el Comité de Postulaciones del CNE.



Entre tanto, Maikel Moreno, dijo antes de que diera inicio al breve acto de juramentación: "Hemos verificado la omisión legislativa de la AN y procedemos a juramentar rectores del CNE".



Y desde la cuenta de Twitter de Vente Venezuela, el partido opositor más radical, que encabeza María Corina Machado, escribieron: "Ese ni es Tribunal, ni es Supremo y mucho menos imparte Justicia; es el bufete de Maduro designando al comité organizador de su próximo megafraude".

ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

