Este es el testaferro chavista que debe pagar por secuestros de Farc

Este lunes, se conoció que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dejó en firme una decisión que ordena pagar una millonaria indemnización a tres contratistas de ese país que fueron secuestrados en 2003 por las Farc.



En principio, quien debería pagar la reparación es esa organización guerrillera. Sin embargo, dado que las Farc no tiene activos en Estados Unidos, una Ley estadounidense de 2018 les permite a las víctimas de grupos terroristas reclamar fondos previamente incautados por el gobierno a estas organizaciones y sus colaboradores.



En ese orden de ideas, el dinero saldrá de los activos de Samark López, un empresario venezolano considerado por la justicia de ese país como testaferro del chavismo, a través de su relación con Tareck El Aisammi, exvicepresidente de Venezuela y hoy ministro del petróleo. A El Aissami Estados Unidos lo señala de lavar dineros de la exguerrilla, de ahí al vinculación entre López y la orden de pagar dicha indemnización.



Pero, ¿qué se sabe de Samark López y por qué lo vinculan con el chavismo?

​

En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el empresario Samark José López Bello es un "testaferro" del de Tarek El Aissami, quien en nombre del exvicepresidente "proporcionó asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios para actividades de narcotráfico internacional".

Tareck El Aissami, actual ministro del petróleo en Venezuela. Foto: Marvin Recinos / AFP



En ese entonces, el Gobierno estadounidense identificó 13 empresas controladas por López Bello con presencia en Venezuela, Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y el Reino Unido. Algunas de esas empresas vinculadas en 2017 son:



1. Alfa One, C.A. (Venezuela)

2. Grupo Sahect, C.A. (Venezuela)

3. MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes)

4. Profit Corporation, C.A. (Venezuela)

5. Servicios Tecnológicos Industriales, C.A. (Venezuela)

6. SMT Tecnologia, C.A. (Venezuela), and Yakima Trading Corporation (Panamá)

7. Yakima Oil Trading, LLP (Reino Unido)

8. Yakima Trading Corporation (Panamá)



Según la investigación de EE. UU., el empresario realizó tareas de "lavado" de dinero producto del narcotráfico.



"López Bello es usado por El Aissami para adquirir ciertos bienes. También se ocupa de los acuerdos comerciales y las cuestiones financieras para El Aissami, generando importantes ganancias como resultado de la actividad ilegal que beneficia a El Aissami", dijo el Departamento del Tesoro.



Según las autoridades, la fortuna de López en Estados Unidos incluye una cuenta congelada de más de US $ 269 millones, dos yates, un avión y propiedades en Miami.



Junto con Al Aissami, fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Recursos Extranjeros (OFAC) de Estados UNidos, por supuestamente estar implicados en narcotráfico y lavado de dinero, reseñó el diario español 'El País'.



López Bello es un economista y empresario venezolano del área de alimentos y construcción. Se desempeñó como director de Planificación del gobierno de Mérida, de donde es oriundo El Aissami.



“A partir de ese momento forjó un espectacular ascenso que lo convirtió en un hombre poderoso. Hasta hoy de él solo se hablaba en susurros”, menciona el diario 'El Nacional' de Caracas. Por otro lado, según InSight Crime, López aún está prófugo de la justicia estadounidense.

INTERNACIONAL

*Con información del diario 'El Nacional' de Caracas GDA