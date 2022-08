Rafael Ramírez fue uno de los hombres más cercanos al expresidente Hugo Chávez y estuvo en uno de los puestos más importantes: presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ministro de Energía y Petróleo. Es decir, en el centro del dinero y el poder en Venezuela.



Ramírez llegó al ministerio de Energía y Petróleo en 2002 hasta 2014 y a la cabeza de la petrolera estuvo desde 2004 hasta 2014. En 2013 fue vicepresidente del Consejo de Ministros para el Área Económica. Maduro lo nombró ministro de Relaciones exteriores en 2014 y ese mismo año lo designó como embajador ante las Naciones Unidas hasta 2017.

“Vamos con la visión bolivariana de Chávez a cumplir nuestra tarea de defender el derecho a la paz y la soberanía de los pueblos en el mundo… por eso he designado al compañero Rafael Ramírez para que asuma directamente como embajador de nuestra patria en Nueva York ante la ONU”, anunció Maduro a través de Twitter.



Pero ese mismo año Ramírez instó al gobierno a hacer una “profunda revisión” y dijo que abandonaba la ONU. También a través de Twitter hizo el anuncio: “Debo informar que ayer, 4 de diciembre de 2017, he renunciado, a solicitud del presidente de la República, a mi cargo como Embajador Permanente de Venezuela ante la ONU. Se me ha removido por mis opiniones. Me mantendré, pase lo que pase, leal al Comandante Chávez”.



Luego de eso el paradero de Ramírez fue todo un misterio. Solo se sabía de él a través de columnas de opinión en portales digitales en los que escribía en contra del madurismo. También tiene un canal en Youtube en el que sube contenido con regularidad.



Desde que empezó sus críticas, el madurismo ha hecho acusaciones en su contra.

Ahora, lo acusan de un "megafraude" por 4.850 millones de dólares en la estatal petrolera . El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, presentó pruebas ante el Ministerio Público.

Luego de recibir de manos del Presidente de @PDVSA @TareckPSUV -la respectiva #denuncia sobre una #nueva trama de #corrupción petrolera q vincula a un grupo de sujetos liderados por el ex ministro Ramirez- hemos #iniciado la #investigación con las diligencias a la que haya lugar pic.twitter.com/Wfj8qV2oTa — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 30, 2022

Esta investigación asegura que Ramírez es el responsable de varios giros por un total de 4.850 millones de dólares por un crédito contraído en febrero de 2012 con la empresa privada Atlantic 17.107 A.C, pero que nunca llegaron a Pdvsa.



La investigación señala que Atlantic cedió esa línea de crédito a los "fondos" extranjeros Violet y Vuelca, con sede en Panamá y San Vicente y las Granadinas, respectivamente. Y estos nuevos "acreedores" de PDVSA recibieron los pagos de un crédito que no se concretó, siempre según el gobierno.



Rafael Ramírez, uno de los hombres de más confianza del expresidente Hugo Chávez, renunció tras la solicitud de Maduro. Foto: Miguel Rajmil / EFE

El ministro dijo haber entregado como prueba al fiscal general, Tarek William Saab, "copias certificadas" de los recibos de los pagos, en total 28 transferencias, a Violet y Vuelca. El funcionario definió la maniobra como un "megafraude".



A través de Twitter, el exministro se defendió de las acusaciones y escribió : "Como había advertido horas antes, el gobierno lanzó otra olla podrida en mi contra. Lo hace Tarek El Aisami, buscado y sancionado por la justicia internacional por graves delitos, incluido narcotráfico, lo cual le quita toda toda legitimidad a sus acusaciones".



El Aissami expresó que la trama fue "orquestada" por Rafael Ramírez, blanco de investigaciones por corrupción desde 2017, en una ofensiva judicial que ha traído desde entonces un centenar de arrestos de exdirectivos de la compañía estatal.



El fiscal general, de hecho, informó horas después sobre la detención del exvicepresidente de Finanzas de la estatal, Víctor Aular, acusado también por el desfalco, al tiempo que anunció el inicio de una investigación por esta "trama de corrupción".



De acuerdo con Saab, el exdirectivo de PDVSA "suscribió el contrato de préstamo con la administradora Atlantic, responsable de un desfalco cercano a los 5 mil millones de dólares.



Según registros de prensa, en 2020, un tribunal de Suiza entregó a Estados Unidos documentos bancarios en los que se revela un esquema de corrupción que involucra también a los banqueros Luis Oberto e Ignacio Oberto, el empresario Alejandro Betancourt y su primo Francisco Convit, además del exviceministro de Energía, Nervis Villalobos.



En 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela preparó un informe sobre los casos de corrupción que involucraron 11.000 millones de dólares durante la gestión de Ramírez, también conocido como “el zar del petróleo”. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto el proceso.



La Fiscalía informó en febrero de 2021 que emitió una alerta roja de Interpol para que

Ramírez fuese capturado en Italia, donde se encontraba, pero ese país negó la posibilidad de extradición en septiembre, según su abogado.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACASCon información de AFP

