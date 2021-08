¿Quién es 'Nicolasito', el hijo de Maduro que negocia con la oposición?

‘Nicolasito’, el hijo del líder del régimen en Venezuela, es uno de los miembros del oficialismo que encabeza las negociaciones en México entre la oposición y el régimen. ¿Pero quién es realmente Nicolás Maduro Guerra, el heredero político del número uno del chavismo?

Su carrera política ha sido apalancada por la influencia de su padre en territorio venezolano y actualmente ocupa uno de los escaños de la Asamblea chavista.



Su nombre completo es Nicolás Maduro Guerra, nació el 21 de Junio de 1990, en Caracas, Venezuela. Sus padres son Nicolás Maduro Moros y Adriana Guerra, quienes se separaron cuatro años después de su nacimiento.



El joven político está casado con Grysell Torres y tiene dos hijas. En cuanto a su formación educativa, ‘Nicolasito’ estudió en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana, en la que recibió el título de economista.



Asimismo, en su campaña actual ha hecho bastante énfasis en su experiencia con la música, pues fue miembro del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, entre 1998 y 2004.



En uno de sus videos de campaña asegura que su formación como músico le ha permitido desarrollar “la constancia, la disciplina y el trabajo en equipo. Valores que he utilizado en diferentes responsabilidades que me ha tocado vivir”.



Con el triunfo de Maduro (padre) en 2013, Nicolás se vio vinculado de forma más directa con cargos políticos: asumió el rol de jefe del cuerpo de inspectores especiales de la presidencia y de director del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles.



Más adelante, en 2017, fue elegido como uno de los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, encargados de escribir una nueva constitución que, a la fecha, no ha sido redactada.



“Maduro se sostiene en su hijo ‘Nicolasito’ y en otros cercanos a su régimen autoritario para mantener el control de la economía y reprimir a la gente de Venezuela”, afirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, en 2019.



En septiembre de 2020 fue postulado por el Psuv como diputado a la Asamblea Nacional por el estado de La Guaira y, según le expresó a ‘AP’, la idea de su candidatura vino de la mano de su padre.



También tiene un programa, el ‘Maduro Guerra Live’, en el cual entrevista a varios dirigentes del oficialismo. El show es transmitido por ‘Radio Nacional de Venezuela’ y los capítulos también se comparten en YouTube e Instagram.