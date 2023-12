Ella es Natalia Améstica, quien confesó haber asesinado a Canserbero: 'Hui aterrada'

En las últimas horas, la Fiscalía de Venezuela reveló la confesión de quien sería la presunta asesina del cantante de rap mundialmente conocido, Tirone González, mejor llamado como Canserbero.



De esta manera, por medio de un video compartido por el Ministerio Público de Venezuela, Natalia Améstica admitió que asesinó al artista y a Carlos Molnar, amigo cercano del músico y de quien era pareja.

Durante el mes de noviembre de 2023 se reabrió la investigación sobre la muerte del cantante venezolano, pues las circunstancias en las que falleció eran desconocidas y se consideraba que era un suicidio.



Sin embargo, las inconsistencias en el caso hicieron que se volviera nuevamente relevante después de 8 años de haber confirmado el fallecimiento de Canserbero. De esta manera, las autoridades venezolanas afirmaron en las últimas semanas que se habría tratado de un homicidio.



La única testigo del hecho fue Natalia Améstica, quien finalmente confesó cómo ocurrieron los hechos y la manera en la que manipuló la escena para que en aquel entonces no se supiera la verdad del suceso.

¿Quién es Natalia Améstica, presunta asesina de Canserbero?

Améstica se desempeñaba como mánager de Canserbero. Además, era reconocida en el país vecino por haber representado a otros artistas de Venezuela.



La mujer tiene dos hijos y estuvo casada con Molnar, amigo cercano del fallecido rapero.



Según su testimonio, fue la ira por la falta de reconocimiento como organizadora del tour que llevó al músico a Chile y Argentina, además de la falta de pago por el trabajo que desarrolló, lo que la llevó a cometer el presunto homicidio.



"Me dolió mucho y quedé con un gran sufrimiento interno por el desprecio, pues no fui considerada como mánager y organizadora de aquella gira", señaló Améstica.



Todos los sentimientos de la mujer se vieron reflejados la noche en la que ocurrió la muerte del artista, pues según las declaraciones de Améstica, "se dio la oportunidad de hacerles un té, en el que coloqué Alpram (Alprazolam, un fármaco que se utiliza para el tratamiento de los estados de ansiedad y produce sedación y somnolencia)".

Confesión de Natalia Améstica. Foto: Tomado de redes sociales

Después de ello, Améstica vio la circunstancia conveniente para atacar a Molnar directamente al cuello; pero la rabia no cesó, así que decidió darle más puñaladas en la espalda y en un brazo.



"Tirone me vio y se preocupó mucho, aunque ya estaba somnoliento. Así que le expliqué que fue un ataque de ira y no me pude controlar", contó la mujer. "Luego cayó en el sofá dormido, de manera que le di dos puñaladas", siguió.



Posteriormente, la exmánager del músico contó que manipuló la escena con la ayuda de su hermano Guillermo, quien llevó como refuerzo a tres funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) para que arreglaran la escena y que pareciera un homicidio-suicidio.



Minutos después llegó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CIPC) de Venezuela. "Ellos se cuadraron con mi hermano, quien les ofreció 10.000 dólares para que terminaran de arreglar la escena".



“Después de esto me fui a Chile, huyendo aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. Por eso, regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso”, concluyó Améstica.

#26Dic #CasoCanserbero @jesusmedinae: Aquí la confesión sobre asesinato del cantante Canserbero por parte Natalia Améstica y su hermano Guillermo Améstica, autores materiales del hecho. pic.twitter.com/hCBAUY7Tr8 — Reporte Ya (@ReporteYa) December 26, 2023

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

