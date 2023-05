Entre el 2001 y el 2003 Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estuvo en el tercer lugar entre las empresas petroleras del mundo, hoy con una producción de alrededor de 700.000 barriles diarios, distante a lo casi tres millones que alcanzó en sus mejores años, se mantiene en un pozo de deudas.



Siendo la principal fuente de ingresos del país -que no logra diversificar su economía- el expresidente Hugo Chávez convirtió a Pdvsa en una caja menor. No obstante, la petrolera pasó de una deuda de 3.000 millones de dólares en 2006 a más de 50.000 millones de dólares este año.



La República también tuvo variaciones en su deuda que pasó de 27.000 millones de dólares a más de 160.000 millones de dólares.

¿Cómo una industria tan próspera, como el petróleo venezolano, llegó a este punto? Estas son las claves de lo que ha sucedido por años, al punto que activos de Pdvsa en el exterior están a punto de perderse, como el caso de Citgo, filial en Estados Unidos.



Hugo Chávez y su llegada al poder, el inicio de las expropiaciones en Venezuela

El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, muestra una cartulina durante una rueda de prensa este viernes en Caracas. Foto: Cristian Hernández/ EFE

El exdiputado y profesor universitario José Guerra, explica que hay que remontarse a la llegada de Hugo Chávez. Con él inician las expropiaciones a bienes privados por lo que el endeudamiento creció con fuerza en 2007 período en el que se expropia la compañía de teléfonos Cantv, Electricidad de Caracas, Banco de Venezuela y otras, esto provocó un déficit fiscal que obligó al gobierno a endeudarse.



“Posteriormente en el 2010 se acentúa la capacidad de endeudamiento y Chávez recurre a Pdvsa. Ya el fisco estaba exhausto de deudas, las tasas que pagaba eran muy elevadas y tuvo que mutar hacia Pdvsa que era una empresa que no tenía deuda hasta el 2006”, explicó Guerra durante un foro sobre la industria petrolera.



En 2010 se emite el bono pagadero en el 2017, el cual, luego de ver que era imposible de pagar, en 2016 se plantea la renegociación del bono con el nombre de Pdvsa 2020 que sería la fecha en la que se cumpliría con el pago de dicha deuda.



Ese bono fue por 3.000 millones de dólares de los cuales 1.500 se asignaron a Rosneft (empresa rusa) con una tasa de 8.5 por ciento y el resto fue lo que se dio en garantía del 50,1 de las acciones de Citgo. “Ese es el origen del endeudamiento de Pdvsa”, dice Guerra, aclarando además que “lo que ocurrió es que el gobierno agotó la fuente de financiamiento porque expropió tanto que Pdvsa y el gobierno terminaron sobrendeudados y sin poder pagar la deuda”.



La deuda de Pdvsa es al menos seis veces más que el presupuesto anual de la Nación, que fue aprobado a finales del año pasado por un monto de 10 mil 500 millones de dólares, que con las variaciones del tipo de cambio debe rondar hoy por los 8 mil millones de dólares. Esto sin nombrar la deuda de la República, la cual debido a sus impagos no tiene acceso a financiamiento internacional.



A este déficit hay que sumarle las demandas que pesan sobre el Estado, debido a eso, los acreedores pretenden cobrar al menos de una posible subasta de Citgo, ya que esta fue puesta como interés.



Son tres los casos de demandas contra Venezuela: Cristallex, PDVSA 2020 y la última sentencia de marzo de 2023 al frente del juez de la corte federal en Delaware, EE.UU. Leonard P. Starken, la cual ordenó que cuatro acreedores pudieran ir contra PDVSA holding por 2.5 millardos de dólares.



Rafael Guzmán, exdiputado y abogado explicó como el gobierno no cumple voluntariamente el pago, y frente a la presión de las sentencias en Estados Unidos, en 2018 hizo unos pagos, pero a partir de 2019 dejó de pagar.

Citgo, filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela donó 500.000 dólares para la posesión de Donald Trump. Foto: EFE

El rol de Estados Unidos y Citgo en los activos de Pdvsa

Por otro lado, las licencias de protección emitidas por EE. UU. sobre Citgo que prohíben cobrarse los activos de Pdvsa, Citgo y otros en Estados Unidos, han permitido mantener la empresa, recalca Guzmán.



Esa misma licencia acompaña a la de hace unos días cuando la administración de Joe Biden anunció la autorización temporal de algunas transacciones de cuatro firmas estadounidenses con la petrolera venezolana.



La medida permite "el mantenimiento limitado de operaciones esenciales en Venezuela o la terminación gradual de operaciones en Venezuela" y para "garantizar la seguridad del personal o la integridad de las operaciones y activos en Venezuela", indicó la OFAC en un comunicado.



Pero la decisión no autoriza “la perforación, extracción o procesamiento, compra o venta, transporte o embarque de petróleo o cualquier producto de petróleo de origen venezolano”, por lo que esta limitante no es un paso para generar ingresos importantes al país.



Hoy Citgo está valorada entre 8.000 y 12.000 millones de dólares. Nicolás Maduro acusa a Juan Guaidó de entregar la empresa para que se pierda. “Quiero decir a nombre de todo el pueblo de Venezuela que nosotros rechazamos y repudiamos indignados el robo de la empresa Citgo por parte del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) y por parte de la Plataforma Unitaria de Venezuela”, dijo el mandatario a principios de mayo.



Sin embargo la oposición explica que fue la administración chavista la que entregó el 50,1 por ciento de las acciones como garantía, por lo que no tienen responsabilidad.



¿Por qué es tan importante Citgo?

La empresa cuenta con alrededor de 10 mil estaciones de servicio en EE.UU. y genera ganancias anuales de más de mil millones de dólares “que tiene acumuladas -por lo menos- 4 años sin entregarlas al país, producto del secuestro que le sometió Donald Trump un 1° de mayo”, dijo Maduro.



Citgo también está compuesta por tres refinerías ubicadas en Luisiana, Texas e Illinois y cuenta con oleoductos que cruzan 23 estados. Su aporte es alrededor del 10 por ciento de la gasolina que consumen los estadounidenses.



Cuando Juan Guaidó fue reconocido como presidente interino por Donald Trump, el gobierno de Maduro perdió el control de Citgo y este pasó a manos de la oposición.



¿Qué caminos hay para la crisis en Venezuela?

Este sector de la oposición, encabezado por Primero Justicia, propone que en el proceso de negociación de México, el cual sigue paralizado, el tema de Pdvsa y sus deudas sea uno de los que se aborde para poder negociar con los acreedores.



Esto con el fin de que Citgo de que se pueda “salvar, renegociar la deuda y evitar la pérdida”, dice Alfonso Marquina, exdiputado de Primero Justicia y quien ha hecho seguimiento a las finanzas del país.



“Los venezolanos tenemos claro que el único responsable de esta deuda y de haber entregado a Citgo como garantía a bonistas 2020 es Nicolás Maduro. El gobierno se ha robado los recursos que podían ser utilizados para aliviar la terrible carga que vivimos”, aseveró.

Marquina también hizo un “llamado respetuoso al gobierno de EE.UU. que extienda protección a Citgo para que se renegocie la deuda y que pase lo que pase, se cumplan con los pagos”.



