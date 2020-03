Persiste permeabilidad en frontera pese a medidas para evitar contagio

Ni el cierre de la frontera colombo venezolana, por parte del presidente Iván Duque, ni el inicio de la ‘cuarentena colectiva’, ordenado por el cuestionado mandatario Nicolás Maduro, han podido impedir la movilidad entre ambas naciones.



En este escenario, medidas coordinadas resultan necesarias, y se están organizando entre autoridades colombianas y representantes del líder opositor Juan Guaidó, a quien Colombia reconoce como presidente interino de Venezuela. Pero el régimen chavista insiste en llamados a las autoridades colombianas, que esconderían un interés por recibir reconocimiento de Colombia.



“Nos informan que algunos grupos irregulares que hacen vida en la frontera venezolana, fundamentalmente en el municipio Bolívar (estado Táchira), y del lado colombiano, están utilizando algunos pasos irregulares para permitir el paso de personas, sea de Colombia a Venezuela o de Venezuela para Colombia, fundamentalmente por un sector llamado Llano de Jorge”, dijo a este diario la diputada opositora Karin Vera, presidenta de la subcomisión de Fronteras de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, a pocas horas de que iniciara la cuarentena colectiva en Táchira, otros seis estados del país y el Distrito Capital venezolano.

Se trataría de personas que quedaron atrapadas de uno u otro lado de la frontera, tras el cierre ordenado por el presidente Iván Duque a partir del pasado sábado 14 de marzo, y que ahora estarían pagando a estos grupos para pasar de un lado al otro, pese a la coordinación, durante el fin de semana, entre el equipo de Guaidó y autoridades colombianas, de abrir temporalmente un paso de retorno por el Puente Internacional Simón Bolívar.



“Las medidas que se han dictado no son lo suficientemente fuertes o convincentes para evitar esa movilidad de ciudadanos tanto venezolanos, como colombianos”, acotó Vera, quien insistió en la importancia de que los tachirenses arreciaran las medidas preventivas, dada la cercanía con Cúcuta.



Uno de los 17 casos confirmados en territorio venezolano por el régimen de Nicolás Maduro provino, según información oficial, de esta ciudad colombiana.



Distintos voceros del chavismo han denunciado en los últimos días una negativa de parte del gobierno de Duque de atender a sus reiterados llamados para implementar medidas conjuntas para contener la propagación del Coronavirus. La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, tildó de irresponsable a Duque, a través de Twitter, y anunció una solicitud de intervención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la “ineludible” coordinación entre ambas naciones.

Por ahora, el tránsito hacia el corregimiento La Parada desde Cúcuta está restringido y se han instalado al menos tres anillos de seguridad. Foto: EFE

Detrás de la insistencia con el tema de Colombia, a juicio del director de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, Luis Daniel Álvarez, hay un afán de que Duque reconozca a Maduro, así sea tácitamente, como presidente de Venezuela.



“Detrás de todo esto se esconde ese interés geopolítico de buscar la imagen de que Colombia atienda un teléfono, de que Colombia converse, y entonces: ‘¡Ah! Mira, se fijan, Colombia nos está reconociendo”, dijo Álvarez a EL TIEMPO.



Antes de siquiera anunciar los primeros casos confirmados en Venezuela, y al momento de declarar en emergencia al deteriorado sistema de salud venezolano, Maduro se dirigió a Duque y al homólogo de este en los Estados Unidos, Donald Trump, con un llamado de “unión de la humanidad”.



“No debemos politizar este tema”, dijo Maduro el jueves 12 de marzo, al tiempo que pidió al gobierno de Duque actuar “mancomunadamente” y al de Trump levantar las sanciones contra Venezuela, para que pudiera "salir al mercado a comprar todo lo que necesita a nivel médico para enfrentar esta situación”, algo que refutó Guaidó, poco después, al acotar en un comunicado que el sector salud venezolano nunca ha estado bloqueado por sanciones.



Pero la búsqueda de ese reconocimiento del que hablan los expertos sería contradictoria.



“Pedir ayuda al presidente Duque cuando fue él, junto con organizaciones y representaciones de otros países, quien promovió junto a venezolanos y diputados (de oposición) la ayuda humanitaria (en febrero de 2019) y Maduro se cerró ante esa opción… yo creo que no es el momento de hacerse reconocimiento (…) pero es que no puede haber un reconocimiento a una dictadura, a una persona que ha usurpado el poder”, dijo en conversación con este diario la diputada Dinorah Figuera.



La coordinación entre ambas naciones, sin embargo, es necesaria. “Creo que es importante que haya colaboración, no solamente binacional, sino de todos los países”, acotó en conversación con este diario el presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras.



Y ya está en curso, aunque no con el régimen de Maduro sino con el equipo de Guaidó. Una prueba fue la coordinación para la apertura de los pasos de retorno por el Puente Internacional Simón Bolívar, durante el fin de semana.



Pero hay más. En horas de la mañana de este lunes, el nuevo embajador de este en Bogotá, Tomás Guanipa –quien sustituyó a Humberto Calderón Berti en el cargo–, divulgó a través de Twitter que estaba participando en una teleconferencia con funcionarios de Cancillería y Migración Colombia, “atendiendo el llamado al cuerpo diplomático para coordinar acciones y compartir información sobre el Covid-19”.



Y no solo Colombia estaría tomando en cuenta a los representantes de Guaidó. En rueda de prensa este lunes, miembros de la comisión creada por el líder opositor para los reportes del Coronavirus, informaron que ya estaban trabajando junto a organismos multilaterales en territorio venezolano "para tener proyecciones y conocer con anticipación sobre las necesidades que se podrían tener, incluyendo el aumento de insumos y manos médicas".



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS