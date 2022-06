Aunque el clima político parezca tranquilo en Venezuela, todos los actores políticos se van moviendo a una dirección: el 2024. Ese año corresponden las elecciones presidenciales y tanto oficialismo como oposición necesitan convencer a los votantes.



Según los últimos sondeos de la encuestadora independiente de Datincorp, 61,3 por ciento de los venezolanos no quiere un candidato del chavismo o adverso a este, sino lo que se conoce como un “outsider”. Si esta tendencia se mantiene, esto pone en aprietos a ambos bandos.

Pero la delantera ya fue tomada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que desde el año pasado viene dando muestras de algunos cambios e intentando dar la mejor imagen. Con las primarias que realizó en agosto de 2021, no solo mostró el músculo de su maquinaria, sino también las asperezas dentro de la organización fundada por Hugo Chávez.



El partido, a través de Diosdado Cabello, primer vicepresidente, anunció la reestructuración de la organización a través de las vicepresidencias sectoriales y jefes en cada estado, que además serán rotativas.



Luego Nicolás Maduro, quien es el presidente del PSUV, dio a conocer los nombres del buró político, que según él es un "equipo del más alto nivel para la conducción de la revolución bolivariana".



En ese equipo están Maduro, Diosdado Cabello, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Tareck El Aissami, Héctor Rodríguez, Adán Chávez, Carmen Meléndez, Pedro Infante, Diva Guzmán, Nahum Fernández y Francisco Torrealba. La mayoría aliado al mandatario y no a Cabello.



Es “un golpe al cabellismo”, dice el exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Andrés Caleca, quien además cree que "Maduro se impone con todo su poder interno, como ya lo había hecho en el gobierno, en el TSJ, el CNE y en la FAN. Una especie de poder total de cara al 2024”.

La actuación de Maduro

Ese poder de Maduro y de buen gobierno se ha extendido con el pequeño giro económico y la aparente preocupación del mandatario por los problemas de los ciudadanos. Ahora, a través de una aplicación llamada VenApp, los ciudadanos pueden denunciar los problemas de sus comunidades.



“Te llamo a ti, mujer y hombre venezolano, ayúdame a acabar con el bloqueo mental de los burócratas y los indolentes. Este es un trabajo que debemos hacer entre todas y todos, estamos para escucharte y atenderte. ¡Participa, a través de la Línea “58” de la VenApp!”, dijo el gobernante a través de Twitter.



A principios de año, Maduro inició con ese proceso de “limpieza” de imagen cuando se dio la encarcelación de varios alcaldes e integrantes del Psuv involucrados en narcotráfico y contrabando de combustible.

Primarias opositoras

Mientras el PSUV avanza, la oposición venezolana parece rezagada. Aunque ya anunciaron que para el 2023 se realizarán primarias de cara al 2024, aún no llegan a acuerdos importantes.



Nicmer Evans, quien impulsó el intento de referendo contra Maduro, anunció que será precandidato presidencial, lo mismo Antonio Ecarri, quien participó en las pasadas elecciones regionales.



Se espera que en los próximos días más partidos den a conocer los nombres de los candidatos. No se sabe si todos irán a primarias.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

