¿Por qué detuvo el régimen venezolano al periodista Roland Carreño?

El conocido periodista venezolano Roland Carreño sigue desaparecido desde la tarde del lunes. Los últimos que lo vieron fueron sus vecinos, quienes informaron a sus familiares que había sido interceptado, junto a otras dos personas, por funcionarios de cuerpos de seguridad sin identificación, que se transportaban en camionetas negras, que tampoco estaban identificadas.

“Alertamos al mundo sobre su desaparición forzada y hacemos responsable a la dictadura de su integridad física y mental”, trinó el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, en horas de la mañana del martes.



(Lea aquí: Leopoldo López dice que seguirá lucha contra Maduro desde el exterior)



Carreño se venía desempeñando como coordinador nacional de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López; y su detención se produjo en las horas posteriores a la salida de este del país, como ha sucedido con al menos 10 personas más.



Todas han sido liberadas, menos Carreño. Las que fueron detenidas junto a él fueron liberadas entre la tarde y noche de este martes. Carreño, en cambio, y según información extraoficial recabada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), habría sido trasladado desde la comisaría de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde los habrían tenido incomunicados a los tres, rindiendo declaraciones, rumbo a la temida sede de la policía política venezolana, conocida como El Helicoide.



El traslado se habría efectuado mientras se llevaba a cabo un allanamiento en su vivienda, que culminó cerca de la medianoche.

Alertamos al mundo sobre su desaparición forzada y hacemos responsable a la dictadura de su integridad física y mental FACEBOOK

TWITTER

“Alertamos sobre intenciones malsanas de sembrar supuestas evidencias para no liberarlo de inmediato”, advirtió el SNTP, a través de la red social Twitter, al tiempo que aseguró que los liberados negaron haber estado en posesión de armas.



(Lea aquí: ¿Qué sigue tras la exhumación de restos de 'san' Gregorio Hernández?)



La aclaratoria es importante porque, mientras el operativo en la vivienda de Carreño se llevaba a cabo, el fiscal del régimen de Nicolás Maduro, Tareck William Saab, confirmó la detención de Carreño, en supuesta flagrancia, “por su participación en planes conspirativos contra la paz democrática”.



Sobre las investigaciones, de manera preliminar, el fiscal dijo que vinculaban al periodista en la entrega de armas de guerra y dinero en efectivo “a determinados sujetos para promover acciones violentas en el territorio nacional”.



“Al momento de su detención, al señor Roland Carreño las autoridades policiales le hallaron 12.000$ en efectivo y un R15”, agregó Saab, al tiempo que informó que daría detalles de la investigación, junto con los elementos probatorios, en las próximas horas.

Queremos denunciar que se pretende incriminar a Roland Carreño, quien es una persona reconocida FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: ¿Qué se sabe de los 3 detenidos tras la salida de López de Venezuela?)



Minutos antes, el ministro de Comunicación del régimen, Freddy Ñáñez, había dicho que Carreño había confesado su participación en delitos contra el orden constitucional “para alterar la paz de la República”.



“Queremos denunciar que se pretende incriminar a Roland Carreño, quien es una persona reconocida, y de una calidad humana que todos reconocemos”, dijo la abogada del periodista, Ana Leonor Acosta, en la mañana de este miércoles, desde las inmediaciones del Palacio de Justicia, en Caracas.



(Lea también: ¿Cómo es estar preso en una cárcel venezolana? Un documental lo cuenta)



Sobre la supuesta confesión, agregó: “Nos extraña, porque de acuerdo a nuestro ordenamiento no hay confesión si no hay abogado privado. Toda confesión es nula”.



Acosta reiteró que Carreño permanece desaparecido, que no se ha comunicado ni con su defensa, ni con sus preocupados familiares, quienes han exigido su liberación y el resguardo de su integridad.



Según información extraoficial del SNTP, Carreño será presentado en tribunales ante el mismo juez que lleva el caso de la operación Gedeón. "Es una práctica de este tribunal no permitir defensa privada en la presentación", agregaron en un tuit.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS