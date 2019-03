¿Qué puede hacer realmente el embajador de Guaidó en Colombia?

A nivel diplomático no pasó nada realmente. Ni el canciller Carlos Holmes Trujillo, ni el presidente Iván Duque ni la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez le dieron trascendencia a la decisión de Nicolás Maduro hace exactamente un mes de romper “todas las relaciones políticas y diplomáticas con Colombia”



"Maduro no puede romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él. Nuestro gobierno no ha nombrado embajador allá ni reconocemos embajador de Maduro pues su mandato terminó el 9 de enero”, dijo Ramírez en su momento.

A nivel ciudadano el rompimiento por supuesto que no ha pasado desapercibido. Durante estos 30 días, la desinformación ha reinado. El cierre se traduce en mucho más de lo que se cree. Son papeles que no estarán, pasaportes vencidos que necesitan impresión (cuando se pueden tener), permisos, copias, duplicados, en fin… trámites que son la urgencia del migrante, del refugiado, del asilado.



Un mes después la embajada, la residencia del embajador y el consulado de Venezuela en Colombia parecen casas abandonadas. Algunos de estos lugares no tienen ni agua ni electricidad. En el consulado el teléfono nunca se contesta y menos los correos y al personal local no le pagan desde enero.



Así que mientras la alta política desciende y llega a la base de 5.000 migrantes que a diario cruzan a Colombia, los procesos siguen detenidos. Entonces, ¿quién se encarga de los venezolanos en Colombia?



Estos son algunos mensajes de venezolanos que se encuentran en redes sociales y que prueba el desconocimiento y la desorientación.

“Chicos, como hacen las mamás que quieren presentar a sus hijos en el consulado si está cerrado... ¿dónde es que deben presentar el caso para ver si le pueden otorgar nacionalidad colombiana?” “Hola buenos días, yo vivo en Bogotá y tengo que enviar una fe de vida para que me sigan pagando mi pensión. Con el cierre del consulado no sé cómo hacer ese trámite ¿Me pueden guiar para saber qué puedo hacer? Gracias” “Hoy llamé al consulado porque perdí mi cédula venezolana. Me la robaron. Fui a la Policía y me dijeron que no podían cogerme la denuncia. ¿Qué hago?”

La Cancillería de Colombia afirma que el rompimiento es unilateral y que el país mantiene las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela. También explica que “está atenta” a la decisión que tome el gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sobre la representación que tendrá su país en Colombia.

​

Además, esa cartera explico que Humberto Calderón Berti, embajador designado por Guaidó en Colombia, “está buscando alternativas para garantizar la representación de los intereses de su país y de sus nacionales”.



“La verdad es que por ahora no se está resolviendo nada puntual porque no podemos hacerlo. Lo que estamos haciendo es trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores para flexibilizar los temas que necesitan los venezolanos. Es un drama, lo sabemos, pero por ahora no existen los servicios consulares, no podemos darlos”, afirmó a EL TIEMPO el embajador Calderón.

Humberto Calderón Berti representa al gobierno de Juan Guaidó en Colombia Foto: AFP

Algunos de los servicios más urgentes, como por ejemplo la renovación del pasaporte, han encontrado más o menos una solución. La semana pasada, Migración Colombia anunció que la vigencia de los pasaportes venezolanos se extendería por dos años a partir de su caducidad. Lo que quiere decir que si a una persona proveniente de Venezuela se le venció el pasaporte o se le está por vencer, puede entrar, transitar o salir de Colombia por dos años más aun con el pasaporte ya expiró.



Otros temas como copias de cédulas o solicitudes de nacionalidades para menores de edad, un tema importante porque es parte de la ruta para prevenir la apatridia en los niños, o apostillar documentación para convalidación de títulos están completamente detenidos.

Es un drama, lo sabemos, pero por ahora no existen los servicios consulares, no podemos darlos FACEBOOK

TWITTER

“Tenemos apenas un equipo pequeño que trabaja de manera voluntaria, como todos lo hacemos, para encontrar una salida a estas peticiones, pero son muchos temas y muchos países y hay que hablar con cada uno de ellos”, explica Calderón.



País por país ya han logrado, de acuerdo a lo que dice Calderón, que Colombia, Perú, Argentina y Paraguay instauren la prórroga para el pasaporte. Con la Cancillería colombiana se está pensando en una salida para los niños en riesgo de apatridia y con el Ministerio de Educación se está trabajando en opción para no pedir la apostilla de los documentos educativos.



La salida más común cuando dos países rompen relaciones es nombrar a un tercer país para que se encargue de las diligencias de los ciudadanos de ambos países, pero aún no se ha discutido ese tema. Como dice el mismo embajador designado, “las relaciones están muy tensas para involucrar a un tercero”. Sin embargo, se podría pensar que México o Bolivia podrían ser candidatos fuertes para hacerlo.

CINDY A. MORALES

Subeditora ELTIEMPO.COM

Correo: cinmor@eltiempo.com

Correo Panas en Colombia: panasencolombia@eltiempo.com

En Twitter: @cinmoraleja