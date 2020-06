¿Qué está en juego en Venezuela con el nuevo Consejo Electoral?

Las cosas se complican en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás Maduro designó nuevos rectores para el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esa tarea, sin embargo, corresponde a la Asamblea Nacional (AN), presidida por el líder opositor Juan Guaidó, pero cuya legitimidad fue anulada a fines de mayo por el mismo Supremo, que la ha declarado reiteradamente en desacato desde 2016, cuando la oposición asumió el Parlamento.



Maduro ofreció su versión: sus magistrados verificaron que la oposición ya no tenía esa mayoría calificada para designar al árbitro electoral –se ha visto mermada por la persecución política y la supuesta “compra” de diputados– y declararon la omisión legislativa, “en el marco de la Constitución”.



La AN, sin embargo y como recordó Guaidó, había designado, para tal fin, un Comité de Postulaciones con representantes de ambos bandos. Se instaló el 9 de marzo, antes de que se anunciaran los primeros casos de covid-19 en el país. Pero durante la cuarentena no avanzó en un proceso que toma entre 45 y 60 días, y que el opositor aseguró se seguirá llevando a cabo.



“Desconocemos cualquier falso CNE nombrado por un brazo judicial de la dictadura que no tiene competencias para tal fin. Es el Comité de Postulaciones el que debe presentar los nombres”, dijo Guaidó, quien insistió en que dicho comité se mantenía en funciones y que el CNE que designen no será simbólico. Que esto sea así está en duda.



“Si tú no tienes el respaldo de las Fuerzas Armadas y la capacidad de ejecución, entonces terminan convirtiéndose en decisiones simbólicas”, dijo en conversación con EL TIEMPO el exrector Vicente Díaz, quien por nueve años fue el único representante de la oposición en el CNE.



Hay antecedentes que lo demuestran. En julio de 2017, en cumplimiento de sus atribuciones y respetando el proceso, la AN de mayoría opositora nombró a los magistrados que conformarían el TSJ. Hoy están exiliados, algunos en Colombia, y aunque adelantan un trabajo virtual, su poder es simbólico.

La nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela Indira Maira Alfonzo Izaguirre (c) saluda luego de jurar al aceptar su cargo este viernes en Caracas (Venezuela). Foto: EFE

Es el TSJ que designó en 2015 la AN saliente, de mayoría oficialista, el que ejerce funciones y toma decisiones, pese a las irregularidades que también se cometieron en su designación.



En cualquier caso, y para contribuir a la confusión, Maduro aseguró que la nueva directiva del CNE había sido escogida de manera consensuada, con factores de oposición.



En un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, que se efectuó el sábado para explicar el nombramiento de los rectores, el ministro de Comunicación e Información del régimen, Jorge Rodríguez, aseguró que entre febrero y el 11 de junio se realizaron 19 reuniones con el grupo de la oposición que encabeza Guaidó, el denominado G4. El líder de la oposición y Maduro habrían coincidido en alguna de ellas. En su posterior rueda de prensa, al ser interrogado al respecto, Guaidó ni lo negó ni lo reconoció.



Pero más que en la correlación de fuerzas internas de este nuevo CNE, con tres rectoras principales cercanas al oficialismo y con sanciones internacionales –dos exmagistradas, una de ellas ahora preside el poder electoral, y una que repite de la directiva anterior– y dos supuestos opositores –un exdiputado que ahora es vicepresidente del CNE y el hermano de un conocido dirigente del partido Acción Democrática–, la falla está en la manera en la que se hizo la designación.



Y el problema va más allá del árbitro: se extiende a todo el proceso electoral. Díaz coincide con dirigentes opositores y expertos locales al decir que hacen falta otras garantías.



Para la oposición, de hecho, las condiciones no están dadas para participar en un proceso electoral que se llevaría a cabo en diciembre y que ya consideran “fraudulento”.



“En 2018 no nos prestamos para el fraude, hoy la dictadura ha empujado a peores condiciones”, dijo Guaidó al referirse a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, en las que la principal coalición opositora se abstuvo de participar.

Pero más que en ese antecedente, conocedores como Díaz se remontan al de 2005, cuando también correspondían elecciones parlamentarias –como este año– y los principales partidos de oposición retiraron sus candidaturas por desconfianza en el árbitro.



“Eso fortaleció al gobierno de Chávez porque le permitió tomar el control de todas las instituciones, porque es la AN quien designa el resto de las instituciones”, recordó Díaz.



Las consecuencias de que esto se repita, quince años después, podrían ser catastróficas. “Si la agenda por la violencia y la abstención le gana a la oposición democrática y hay alta ausencia de electores en las votaciones, el Gobierno ganará el poder legislativo y se hará con la única rama del Poder Público que no tiene. Y si la gana, se quedarán por lo menos 30 años más”, acotó a EL TIEMPO Eduardo Semtei, quien también fue rector del CNE.

