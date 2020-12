¿Qué pasará con la oposición en Venezuela tras las elecciones?

La oposición venezolana está viendo cómo, con la proximidad de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, se alejan decenas de sueños y se pierden en el recuerdo las promesas incumplidas que pusieron en entredicho la credibilidad de Juan Guaidó, cuya figura está rodeada de incógnitas que quedarán despejadas con la instalación del nuevo Parlamento el 5 de enero.



Si bien Guaidó insiste en que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), cuya presidencia ostenta, "seguirá firme" hasta que haya "elecciones libres", se topará con una realidad bien distinta: el chavismo habrá vuelto a ocupar los curules y la

oposición quedará definitivamente desplazada y sin altavoz ni instituciones públicas a su cargo.



Pero, ¿cuáles son las opciones reales con las que contará el dirigente opositor una vez que el chavismo recupere, irremediablemente, el bastón parlamentario y vuelva a tener en su poder todas las instituciones?

¿Continuará el respaldo internacional?

La mayoría de los más de 50 países que reconocieron a Guaidó como presidente encargado de Venezuela en enero de 2019 lo hicieron aludiendo a las razones constitucionales que el propio opositor adoptó para erigirse mandatario partiendo de su cargo al frente del Parlamento.



La vigencia de tal mandato era de 30 días, pero 21 meses después se aferró a un sillón presidencial ficticio, argumentando que el Gobierno de Nicolás Maduro era ilegítimo, pese a ser reconocido por más de 135 naciones frente a los más de 50 países que le brindaron a Guaidó su respaldo.



A partir del 5 de enero, los gobiernos que lo apoyaron en enero de 2019 y no renovaron su confianza, al menos de manera pública, tendrán que dar un paso al frente y manifestarse al respecto, aunque dichos apoyos o rechazos no sean vinculantes y carezcan de valor práctico.

¿Cuál será la postura del nuevo gobierno de EE. UU.?

El mayor apoyo que recibió Guaidó en 2019 llegó de la mano de Donald Trump, quien traspasará la Presidencia estadounidense a Joe Biden el 20 de enero, fecha en la que el dirigente opositor venezolano perderá a su más fiel mecenas.



Guaidó confía en que el nuevo mandatario de EE. UU. dé continuidad al legado del presidente saliente en la defensa de la oposición de Venezuela y el rechazo a las políticas del Gobierno de Nicolás Maduro.



Sin embargo, por el momento, Biden no se manifiesta al respecto ni hace siquiera un guiño cómplice a Guaidó, que lo espera como una señal de que el gigante norteamericano le seguirá dando el oxígeno suficiente para seguir defendiendo su mandato interino en Venezuela, pese a que, en la práctica, no tiene capacidad de maniobra.



¿Tendrá apoyo popular?

Si hay algo indiscutible es que Guaidó contó con el respaldo de millones de venezolanos que depositaron en sus manos la confianza y la esperanza, ante las reiteradas promesas de un cambio político en el país en tiempo récord.



Pero la popularidad del opositor descendió de manera proporcional al incumplimiento de compromisos adquiridos con un pueblo exigente y sediento de progreso, y la desconfianza se incrementó hasta un punto sin retorno.



Los mismos nombres que en otro momento defendían con uñas y dientes a su "presidente" hoy descargan su ira a través de redes sociales, donde se desahogan con furia y piden explicaciones que, al parecer, nunca llegarán.



Los opositores tradicionales continúan siéndolo, pero, ¿cuántos siguen brindando su apoyo a Guaidó? Si bien la pregunta tiene difícil respuesta, es claro que las manifestaciones de gran parte de antichavistas están cargadas de ira hacia quien, consideran, los engañó.



¿Se esfumará la opción de un diálogo?

El Gobierno venezolano y la oposición intentaron, con el apoyo de mediadores nacionales e internacionales, llevar a cabo un diálogo de país para acercar posturas y lograr acuerdos entre la clase política en beneficio de un pueblo extremadamente polarizado, y con el objetivo de derribar barreras que impiden cualquier negociación.

El proceso vivió momentos más o menos tensos, retiradas de una y otra parte para posteriormente retomar de nuevo un diálogo imposible en el que nadie estuvo dispuesto a ceder.



A pesar de todo, la comunidad internacional no pierde la esperanza de que los problemas de Venezuela se resuelvan en un futuro cercano a través de la palabra, pero esa opción parece complicada.

¿Cederá el Ejecutivo para sentarse, una vez más, con la debilitada oposición?

El mandato interino de Guaidó finalizó el 1 de abril de 2019, es decir, 30 días después de haberlo asumido, que es el plazo que contempla la Constitución venezolana para este tipo de gobierno eventual.



Sin embargo, el opositor lo prolongó por iniciativa propia al considerar que Nicolás Maduro es un presidente ilegítimo y que actúa al margen de la Carta Magna, por lo que, a juzgar por la manera de proceder de Guaidó y de aferrarse al mandato constitucional, ni el chavista ni él podrían presidir el país.



Pero la realidad es bien distinta: Maduro lidera un Ejecutivo con instituciones, Fuerzas Armadas y poder de ejecución. Sin embargo, Guaidó asegura gestionar un "gobierno interino" sin atribuciones ni poder de mando sobre ninguna institución.



A partir del 5 de enero, tampoco tendrá voz ni voto en el Parlamento, ya que pasará a manos del chavismo, por más que trate de aferrarse a un escaño ficticio. ¿En qué lugar quedará, entonces, el rey sin reino?



