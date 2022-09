Colombia, bajo el mandato de Iván Duque, fue uno de los países que impulsó la denuncia contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), que avanza según los protocolos de La Haya.



Ahora, bajo la administración de Gustavo Petro, existe la posibilidad de que el país retire la causa, lo que ha causado preocupación entre defensores de derechos humanos.



El embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, asomó esta posibilidad, al igual que el canciller Álvaro Leyva. Pero, de ejecutarse, esto no incidiría en la investigación, aunque sí sería un “mensaje de impunidad”, según consideran integrantes del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad.

“En la redacción del Estatuto de Roma no hay tal posibilidad de que el retiro de una remisión hecha por un Estado parte de la Corte pueda generar el decaimiento de una investigación, que es la etapa en la que nos encontramos en el caso de Venezuela” aseguró Omar Piñango, abogado y coordinador del observatorio.



Aunque Colombia no fue el único Estado que impulsó la denuncia, pues lo hizo en conjunto con el Grupo de Lima, sí es uno de los países que más fuerza le dio.



El 20 de septiembre de 2018, el grupo realizó la petición de investigación, pero ya el 8 de febrero de ese mismo año, la causa se adelantaba en La Haya.



EL TIEMPO conversó con algunos funcionarios de la embajada de Colombia en Caracas sobre este tema. No dieron mayores detalles, tampoco contestaron si el presidente Nicolás Maduro había hecho la solicitud del retiro a cambio del restablecimiento de relaciones, pero comentaron que si se quería avanzar sobre este último tema, era necesario limar asperezas creadas por gobiernos anteriores.



De manera extraoficial, también aseguraron que Petro y Maduro tenían una comunicación constante.

Para Andrea Santacruz, abogada y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), “es una preocupación el uso de la Corte Penal Internacional como una herramienta política”.



Santacruz afirmó que Colombia debe considerar el caso venezolano sabiendo que han atravesado una situación de violencia y que hasta hace poco estuvo abierto el examen preliminar, que fue cerrado “con el compromiso del Estado de garantizar justicia dentro de su territorio, pues enviar un mensaje en contra de esto creo que podría afectarlo”.



Piñango, por su parte, recordó que la investigación del caso de Venezuela ante la CPI está en curso una vez cerrada la etapa de examen preliminar que se abrió en 2018.



Y explicó que esta nueva etapa viene con nuevas prerrogativas para la oficina de la Fiscalia de la CPI, entre ellas la selección y priorización de algunos casos, la posibilidad de solicitar órdenes de arresto o de comparecencia, de llevar a cabo investigaciones en el territorio, así como otras facultades que tiene esa instancia de esta etapa.



Sin embargo, aclaró que aún no se ha hecho público los casos que serán investigados.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

