¿Qué ha pasado con los líderes de la oposición venezolana?

Varios son los personajes que se han alzado en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y cuya lucha ha sido truncada por su detención y posterior encarcelamiento. La represión, que se ha convertido en uno de los sellos del gobierno chavista, continúa opacando los ideales por los que Hugo Chávez fue elegido en su momento presidente, sumada al aplastamiento de Maduro a las instituciones públicas, el pueblo, la economía y las relaciones con la comunidad internacional.

En este contexto cabe hacer un recuento de lo que ha pasado con los principales líderes opositores venezolanos, muchos cuyas voces han sido totalmente anuladas por las fuerzas y 'parafuerzas' armadas del régimen, mientras que otros han corrido con la suerte de seguir en pie de lucha porque la comunidad internacional escucha sus clamores tras las rejas.



Según la oenegé venezolana Foro Penal, a nivel nacional hay 288 presos políticos, la mayoría (66) concentrados en la cárcel de Ramo Verde, seguida por aquellos que se encuentran en arresto domiciliario (37) y por los que han internado en el Centro Simón Bolívar (34). Estos son algunos de ellos:

Leopoldo López Mendoza

Uno de los líderes más reconocidos de la oposición venezolana es Leopoldo López, excoordinador del partido Voluntad Popular. En septiembre de 2015 fue condenado a 13 años de cárcel por la justicia venezolana que lo halló culpable de incitación pública a la violencia en las manifestaciones antichavistas.



Sin embargo, hace poco más de una año fue trasladado a prisión domiciliaria para seguir cumpliendo su pena, lo cual no le ha impedido mantener activa su oposición por medio de llamadas telefónicas y el uso de Internet.



Su padre, Leopoldo López Gil, es quien ha recorrido varios países en su nombre y ha pedido en reiteradas ocasiones apoyo a la comunidad internacional para ayudar a los presos políticos que hay en Venezuela y confrontar el régimen de Maduro.

El líder opositor llamó en una carta a los ciudadanos a seguir con la "resistencia" en la calle. Foto: EFE / Miguel Gutierréz

Antonio Ledezma

Actualmente Antonio Ledezma se encuentra exiliado en España, desde donde alza su voz para denunciar las violaciones del régimen y a donde logró llegar tras huir de Venezuela a Colombia.



El 19 de febrero de 2015 fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en su lugar de trabajo, fue llevado a Ramo Verde y luego trasladado a prisión domiciliaria debido a reiterativas complicaciones de salud. Fue ahí desde donde escapó en noviembre de 2017.

Ledezma sostiene que de su país salen terroristas con pasaportes válidos generados por el Gobierno, así como gran parte de la droga que llega a Europa y a otras partes del mundo. Foto: EFE / Ivet Puig

Freddy Guevara

Freddy Guevara asumió la coordinación del partido Voluntad Popular desde que Leopoldo López fue condenado a prisión pese a no ser una de las figuras más fuertes de la oposición. Desde entonces ha estado en la mira del chavismo. Incluso, en noviembre pasado, la Corte Suprema chavista ordenó quitarle los fueros.



En ese entonces Guevara se desempeñaba como vicepresidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. También se le impidió la salida de Venezuela por lo que, ante la intensificación de la persecución, el dirigente decidió recluirse en la embajada de Chile.

El vicepresidente de la Asamblea de Venezuela, Freddy Guevara. Foto: EFE

Henrique Capriles Radonski

Por su parte Henrique Capriles, candidato a presidente en dos oportunidades (2012 y 2013), fue inhabilitado en 2017 por la Contraloría General de la República "por incurrir en supuestos ilícitos tipificados, como no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo del estado, pactar convenios internacionales sin autorización para ello y firmar contratos por la Gobernación de Miranda con empresas sin cumplir las normas". La prohibición para presentarse a cargos públicos tendrá una vigencia de 15 años.



A Capriles, sin embargo, se le ha visto activamente apoyando el ascenso de Guaidó como presidente encargado de Venezuela. En una entrevista reciente con la corresponsal de El TIEMPO en Caracas, aseguró que "hay gente que dice que este es un relevo generacional, pero la política es más que eso. Yo estoy a favor del relevo, de dar espacios, y siempre me he sentido muy orgulloso de nuestros diputados más jóvenes y siempre haré todo lo que esté a mi alcance para impulsarlos".

Henrique Capriles, líder opositor del gobierno de Nicolás Maduro. Foto: David Fernández / EFE

María Corina Machado

La líder opositora del partido 'Vente Venezuela' (VV) -del cual es fundadora- estuvo inhabilitada hasta el 2017. En el 2014 aceptó el cargo de "representante alterna" de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA).



Sin embargo, tres días más tarde el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, notificó que la opositora había perdido su condición de diputada, de manera automática,​ por una interpretación de violación a los artículos 149º y 191º de la constitución; dicha actuación fue ratificada por las autoridades judiciales venezolanas.



Aunque en 2017 terminó la inhabilidad que regía sobre Machado, la dirigente se manifestó en contra de participar en unas elecciones fraudulentas. Además, ha protagonizado varias acciones de la oposición, como el encuentro en el Puente Simón Bolívar con los expresidentes colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez.



Ahí, discutieron sobre las libertades, la democracia y el futuro de los dos países hermandados. Allí dijo: “Nos comprometemos, hombres y mujeres, colombianas y venezolanas, en convertir este Puente Internacional Simón Bolívar en el instrumento de la reunificación de dos naciones para que vivan en paz y en libertad”.

La dirigente opositora de Venezuela María Corina Machado sufrió una agresión junto a su equipo cuando encabezaba un acto político en el sur de Venezuela. Foto: EFE

Henry Ramos Allup

En la actualidad, Henry Ramos Allup ejerce como secretario general nacional de Acción Democrática. El 18 de enero de 2018 anunció su aspiración a ser candidato a las elecciones presidenciales de Venezuela de 2018, pero no participó argumentando falta de condiciones.



El año pasado, sus hijos fueron acusados de estar involucrados en hechos de corrupción por contratos con Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa).

Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO

Redacción App