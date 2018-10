El temido Sebin, la policía política de Maduro

El pasado lunes 8 de octubre, el Servicio de Inteligencia Bolivariana (Sebin) entró de nuevo en el ojo del huracán debido a la muerte dentro de sus instalacinoes del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán y a las extrañas circunstancias que rodearon su fallecimiento.



La Fiscalía venezolana informó el martes de que el concejal Albán se había suicidado en la sede del Sebin. El fiscal general, Tarek Saab, indicó que Albán se lanzó desde el décimo piso de la sede el órgano, en el centro de Caracas, cuando iba a ser trasladado a tribunales. Según el fiscal, el concejal solicitó ir al baño "y estando allí se lanzó al vacío".

El partido de Albán, Primero Justicia (PJ), denunció una campaña gubernamental que busca criminalizarlo y que ya incluye acusaciones a varios de sus dirigentes, como al diputado Juan Requesens, quien también fue detenido el 7 de agosto acusado de participar en el atentado contra Maduro.



Desde que se desataron las protestas en Venezuela en abril del año pasado, el país y el mundo han podido ver cómo el Servicio de Inteligencia Bolivariana (Sebin) se ha convertido en un órgano a disposición del presidente para ejercer represión sobre los venezolanos y en una herramienta para detener arbitrariamente a quien va en contra del régimen.



Contrario a lo que debería ser, un órgano para neutralizar amenazas reales o potenciales para el Estado Venezolano, el Sebin ha logrado establecerse como uno de los cuerpos represores más activos de Venezuela.



El Sebin depende directamente de la Vicepresidencia, que está en manos del chavista Tareck El Aissami, quien este año entró en a lista negra de narcotraficantes elaborada por Estados Unidos.



Fue fundado en 1969 y conocido, hasta 2009, como la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención, hasta convertirse en lo que es hoy y hacer las veces de FBI en Venezuela.



En una entrevista al diario El Comercio de Perú, el abogado Andrés Gómez de la Torre, ex director de la Escuela Nacional de Inteligencia, aseguró que "el Sebin también depende de la cúpula que está en el poder, incluido Maduro. Refiere que su labor es la antítesis de lo que debiera ser un servicio de inteligencia".

“Hace labores urbanas de patrullaje y de rastrillaje, usan camionetas con el logo oficial, se identifican como tal, no operan tanto como un servicio de inteligencia sino como una policía operativa política. Por eso su papel en el sostenimiento del régimen es fundamental”, enfatiza Gómez.



Gómez de la Torre explica también a El Comercio que esas funciones responden al modelo de la inteligencia cubana. También recuerda que a finales de los 90, con la llegada de Hugo Chávez al poder, hubo un intento de seguir el modelo peruano. Venezuela quiso adaptar las leyes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Vladimiro Montesinos a sus normas. Paradójicamente, a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, nombre anterior del Sebin) se le atribuye la captura de Montesinos en el 2001, cuando este se escondía en Venezuela.

Un sacerdote sostuvo un cartel frente al edificio "El Helicoide", sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en forma de protesta. Foto: EFE / Miguel Gutiérrez

¿Dónde está ubicado?

El Sebin tiene su base en el Helicoide, una edificación iniciada en los años 60 que tiene forma de pirámide y que fue levantada sobre una colina de Caracas con la idea inicial de que sea un centro comercial. A partir de los años 80 se convirtió en la sede de la inteligencia.



En el Helicoide, al igual que en otros edificios del Sebin, hay calabozos, algo que para Gómez de la Torre es irregular si se compara con otras agencias de inteligencia. Ese modelo es similar al del espionaje norcoreano.



Una de las cárceles del Sebin, la más temida, se llama La Tumba, hecha para quebrar a los más fuertes. Está en un cuarto sótano de su sede de plaza Venezuela, Caracas. Tiene luces blancas que nunca se apagan. Allí los presos políticos pierden la noción del tiempo. Nunca saben si es de día o de noche.

Momento en el que agentes de inteligencia allanaron la casa de la exfiscal general Luisa Ortega, luego de que el Ministerio Público pidiera el arresto de su esposo. Foto: EFE / Cristian Hernández

Violaciones a los derechos de los niños

El órgano ha sido acusado en varias ocasiones de retener a menores de edad en sus sedes y tratarlos sin ningún respeto por las leyes internacionales que protegen los derechos de los niños.



La principio de este año se supo la historia de Ender, Diego y Dylan, tres menores de 18 años que fueron sustraídos de sus casas por el Sebín, bajo el alegato de que estaban conspirando contra el Estado por medio de sus redes sociales (Whatsapp y Facebook). Los niños fueron retirados de sus familias y llevados a calabozos del Sebin, e incluso encerrados con adultos, un atropello y una violación a sus derechos.



Según activistas locales, estos no son los primeros ni los únicos niños detenidos por los servicios de inteligencia en Venezuela. Estas acciones contradicen la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Venezuela en 1990, que protege los derechos de los menores a la libertad de expresión y de reunión pacífica.



Se supone que los Estados Partes deberían asegurar que no se someta a niños a torturas ni tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Inclusive, cuando se detiene a niños, deberían ser detenidos separados de los adultos, a menos que se haya determinado que lo más conveniente para el niño es que esté acompañado de un adulto en particular.



ELTIEMPO.COM

Con información de El Comercio de Perú y Efe